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        Eskişehir'de birinci basamak sağlık hizmetleri eğitimi düzenlendi

        Eskişehir'de sağlık personeline yönelik düzenlenen "Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimleri" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Eskişehir'de birinci basamak sağlık hizmetleri eğitimi düzenlendi

        Eskişehir'de sağlık personeline yönelik düzenlenen "Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimleri" tamamlandı.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, Op. Dr. Münir Derman Ek Hizmet Binası Davut Savran Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini artırmak amacıyla düzenlendi.

        Üç gün süren eğitimlerde, alanında uzman eğitmenler tarafından katılımcılara aile hekimliği uygulamaları, bulaşıcı ve aşıyla önlenebilir hastalıklar, tüberküloz, kadın, üreme, çocuk ve ergen sağlığı, kanser kontrolü, kronik hastalıkların yönetimi, ruh sağlığı, çevre ve göç sağlığı ile tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele konularında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

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        Sağlık personelinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin ve kurumsal kapasitenin artırılmasının hedeflendiği program, katılımcılara belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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