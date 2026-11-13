ÇEDES Projesi kapsamında minikler hem eğlendi hem tarihi öğrendi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yunus Emre Gençlik Merkezi, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında Şehit Mehmet Taş İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Merkezi ziyaret eden ilkokul öğrencileri için gençlik liderleri ve eğitmenler eşliğinde çeşitli atölye ve farkındalık çalışmaları düzenlendi. Program kapsamında çocuklarla "Aile Bütünlüğü" temalı eğitici drama oyunları oynanırken, gerçekleştirilen sunumlarla konuya dikkat çekildi. Ardından resim atölyesinde boyama çalışmaları yapan öğrenciler, müzik etkinliğinde hep birlikte şarkılar söyleyerek keyifli vakit geçirdi. Merkezdeki etkinliklerin ardından öğrenciler ve gençlik merkezi ekibi, tarihi Odunpazarı bölgesine kültür gezisi düzenledi. Bölgedeki sanat atölyelerini dolaşarak zanaatkarların çalışmalarını yakından izleyen minikler, tarihi mekanları ziyaret edip hatıra fotoğrafları çektirdi.