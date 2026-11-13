Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan termal seraya inceleme ziyareti

Ziyaret kapsamında üretim alanındaki çalışmaları yerinde takip eden Vali Yılmaz, bir süre işçilerle birlikte domates hasadı gerçekleştirdi. Vali Yılmaz, bölgedeki modern tarım yatırımlarının ve teknolojik üretim modellerinin önemine dikkat çekerek işletme yetkilileri ile çalışanlara kolaylıklar diledi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ilçe ziyaretleri kapsamında Mahmudiye’de faaliyet gösteren üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Termal suyla ısıtılan ve ileri teknolojiyle donatılan yaklaşık 100 dönümlük sera alanını gezen Vali Yılmaz, işletme yetkililerinden topraksız tarım uygulamaları ve salkım domates üretimi hakkında detaylı bilgi aldı.

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