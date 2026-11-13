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        Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 143 bin 28 TL ceza yazıldı

        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 143 bin 28 TL ceza yazıldı

        Eskişehir’de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı.

        Eskişehir Valiliği’nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 0612 Kasım 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasaraf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 67 firmada 2 bin 680 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 14 firmada 70 ürün denetlenirken, tutulan raporlar Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.

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