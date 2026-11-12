23. Eskişehir Uluslararası Film Festivali 19 Kasım'da başlayacak

Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek ve 19 Kasım'da başlayacak Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nde (EFF), 37'si uzun metrajlı olmak üzere 55 film sinemaseverlerle buluşacak.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Kültür Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, festivalin yalnızca sinemaseverleri ve sinema profesyonellerini buluşturmayı değil, sinema eğitimi alan gençleri sektörün deneyimli isimleriyle bir araya getirmeyi de amaçladığını söyledi.

Pandemi döneminde ara verilen festivalin geçen yıl yeniden düzenlenmeye başladığını ifade eden Adıgüzel, şöyle konuştu:

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"Festival yalnızca sinemaseverleri ve sinema profesyonellerini buluşturan bir organizasyon değil. Anadolu Üniversitesi olarak sinema alanında eğitim alan ve bu alanda ilerlemek isteyen gençlerle ustaları buluşturmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de ve dünyadaki ünlü yapımcıları, yönetmenleri festivalimizde bir hafta boyunca Eskişehir'de ağırlıyor olacağız. Bu süre zarfında öğrencilerimizle, yönetmenliğe adım atacak gençleri usta yönetmenlerle buluşturacağımız etkinlikler ve atölyeler düzenliyoruz. Bir taraftan şehrin ve ülkenin kültür-sanat iklimine katkıda bulunurken diğer taraftan eğitim amaçlı atölyelerle geleceğin yönetmenlerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

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Adıgüzel, festivalde 55 filmin farklı seçkilerle izleyiciye sunulacağını belirterek, Türk sinemasından dünya festivallerine, sinema tarihinin unutulmaz yapımlarından güncel dünya sinemasına uzanan geniş bir program hazırladıklarını ifade etti.

Toplantıda Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç ile dekan yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Serhat Serter ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu Tosunay Gencelli de festival programı ve etkinliklerine ilişkin bilgi verdi.

- Netflix işbirliğiyle atölye düzenlenecek

Festival kapsamında Netflix işbirliğiyle öğrenciler için iki günlük senaryo ve yönetmenlik atölyesi gerçekleştirilecek.

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Netflix Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Yapımlar Direktörü Pelin Ekinci Kaya'nın da katılacağı programda, Anadolu Üniversitesi öğrencileri arasından seçilecek 25 kişilik grup eğitim alacak.

Atölyelerde görüntü yönetmenliği, ışık, ses ve senaryo alanlarında çalışan sinema profesyonelleri deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak.

- Sinema festivalleri sempozyumda ele alınacak

Festivalin akademik programı kapsamında 26-27 Kasım'da sinema festivallerinin sinemaya, sinema eğitimine ve kültür-sanat yaşamına katkılarının değerlendirileceği sempozyum düzenlenecek.

Ayrıca Prof. Dr. Hakan Savaş adına düzenlenen yarışmada, Türkiye'de son iki yılda yayımlanan sinema kitapları ve makaleleri değerlendirilecek.

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"En İyi Sinema Kitabı" ve "En İyi Sinema Makalesi" ödülleri festivalin son gününde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

- Sessiz sinema piyano eşliğinde gösterilecek

Festivalin özel gösterimleri kapsamında Buster Keaton'ın yönettiği "The General" filmi, gösterime girişinin 100'üncü yılı dolayısıyla 26 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Filme piyanist Hakan Ali Toker, canlı ve doğaçlama piyano performansıyla eşlik edecek.

Festivalin açılış töreninde Türk sinemasına katkıda bulunan isimlere ödülleri takdim edilecek.

Oyuncu Nilüfer Aydan ile yönetmen Feyzi Tuna'ya Sinema Onur Ödülü, Biket İlhan ve Necip Sarıcı'ya Sinemaya Emek Ödülü verilecek. Türkiye Sinemasında Yeni Yönelimler Konferansı ise Sinema Kültürüne Katkı Ödülü'ne layık görülecek.

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Festival boyunca yönetmenler ve film ekipleri, gösterimlerin ardından düzenlenecek söyleşilerde öğrenciler ve sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Festivalin bu yılki görsel teması, yönetmen Jean-Luc Godard'ın "Sinemada saniyede 24 kare gerçektir" sözünden hareketle sinemada hareket kavramı üzerine oluşturuldu.

Festival afişi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü 4. sınıf öğrencisi Barış Baran Bozaner tarafından hazırlandı.

Ana sponsorluğunu ETİ'nin üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festivalin programına "eskfilmfest.org" adresinden ulaşılabiliyor.