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        Büyükşehir Belediyesinden üreticilere sıvı gübre desteği Çiftçi Destekleme Eğitim Merkezi'nde 252 üreticiye toplam 7 bin 560 litre sıvı gübre desteği sağlandı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin artan maliyetler karşısında desteklenmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi iş birliğinde Seyitgazi'de bulunan Çiftçi Destekleme Eğitim Merkezi'nde (ÇİDEM) 252 üreticiye toplam 7 bin 560 litre sıvı gübre desteği sağlandı. Program kapsamında ayrıca üreticilere doğru gübreleme teknikleri eğitimi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden üreticilere sıvı gübre desteği Çiftçi Destekleme Eğitim Merkezi'nde 252 üreticiye toplam 7 bin 560 litre sıvı gübre desteği sağlandı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin artan maliyetler karşısında desteklenmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi iş birliğinde Seyitgazi’de bulunan Çiftçi Destekleme Eğitim Merkezi’nde (ÇİDEM) 252 üreticiye toplam 7 bin 560 litre sıvı gübre desteği sağlandı. Program kapsamında ayrıca üreticilere doğru gübreleme teknikleri eğitimi verildi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Seyitgazi Belediyesi iş birliği tarafından düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder, üreticiler ve davetliler katıldı.

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        Programda üreticiler adına söz alan Erkan Büyükcan, artan girdi maliyetlerinin çiftçileri zorladığını belirterek sağlanan desteklerden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe’ye teşekkür etti.

        Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder ise tarımsal üretimde bilgi ve doğru uygulamaların önemine dikkat çekerek, üreticilere yönelik eğitim ve destek çalışmalarında belediyelerle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de ÇİDEM’in gelişimine ilişkin bilgi verdi. Belediyeye ait 48 bin metrekarelik alanda kurulan merkezin küçükbaş hayvancılık tesisiyle başlayan süreçte tıbbi ve aromatik bitkiler, eğitim alanları ve distilasyon tesisleriyle genişletildiğini belirten Tepe, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde üreticilere yönelik eğitim ve desteklerin süreceğini söyledi.

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        Üretimde bilimsel yöntem ve planlama vurgusu

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin selamlarını ileterek sözlerine başlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, tarımda verimliliğin artırılması için bilimsel yöntemlerin, doğru gübrelemenin ve üretim planlamasının önemine dikkat çekti. Üreticilerin yalnızca daha fazla üretmesinin değil, emeklerinin karşılığını alarak kazanç sağlamasının da önemli olduğunu belirten Ünal, ÇİDEM’de gerçekleştirilecek eğitimlerle çiftçilerin bilinçli üretim yapmalarına katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Ünal, 252 üreticiye sağlanan sıvı gübre desteğinin başlangıç olduğunu vurgulayarak, ÇİDEM’de Eskişehir’in 14 ilçesinin tarımsal özelliklerine ve ürün çeşitliliğine uygun eğitimler düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere yönelik destek ve eğitim çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini kaydetti.

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        Üreticilere doğru gübreleme eğitimi

        Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir şubesi iş birliğiyle "Tarımda Doğru Gübreleme Teknikleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çakıllı tarafından verilen eğitimde gübre kullanımında doğru yöntemler ve toprak verimliliğinin korunmasına yönelik bilgiler üreticilerle paylaşıldı.

        Program, 252 üreticiye toplam 7 bin 560 litre sıvı gübre desteğinin dağıtılmasıyla sona erdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de sıvı gübre dağıtımı gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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