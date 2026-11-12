Eskişehir'de orman şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Törende, orman yangınlarında ve görev başında şehit olan Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can, Tekin Enes Sarıyıldız, Sercan Utni, Hilmi Şahin, Tolunay Kocaman, Eyüp Dereli ve Enes Kızılyer'in adlarını taşıyan fidanlar toprakla buluşturuldu.

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