Eskişehir'de binanın çatısında mahsur kalan kediyi DAK ekipleri kurtardı

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Bahçeler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın çatısına çıkan kedi mahsur kaldı. Hayvanın uzun süre miyavladığını duyan ve kendi imkanlarıyla kediyi indiremeyen mahalle sakinleri, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çatıya çıktı. DAK görevlilerinin çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden alınan kedi, sağ salim aşağı indirilerek sokağa bırakıldı.

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