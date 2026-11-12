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        Eskişehir'de Okul Sporları Voleybol Genç A Erkek müsabakaları tamamlandı

        Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Voleybol Genç Erkek müsabakaları, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Eskişehir'de Okul Sporları Voleybol Genç A Erkek müsabakaları tamamlandı

        Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Voleybol Genç Erkek müsabakaları, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren okullar belli oldu. Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanan çekişmeli müsabakalar sonucunda Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Eskişehir Fatih Fen Lisesi ikinci, Salih Zeki Anadolu Lisesi üçüncü, Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımların madalya ve kupaları verilirken, müsabakalara katılan tüm sporcular tebrik edildi.

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