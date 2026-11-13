Su altı görüntülemede tabuları yıkarak dünya şampiyonu oldu Cumhuriyet tarihinde video kategorisinde podyuma çıkan ilk Türk sporcu olan Erkan Balk, başarısının sırrını anlattı Milli sporcu Erkan Balk: "Deniz size neyi gösteriyorsa hikayeniz de onunla oluşuyor" "Cumhuriyetimizin 100. yılında şanlı bayrağımızı göklere çıkarttığım için çok mutluyum"

Su altı görüntüleme dalında son 4 yıldır milli takım adına yarışan ve video kategorisinde üst üste dünya şampiyonluğu elde eden Erkan Balk, klasik konuların dışına çıkarak hazırladıkları hikayelerle uluslararası arenada zirveye yerleştiklerini söyledi.

Yaklaşık 23 yıldır tüplü dalış yapan ve su altı görüntüleme alanında çalışmalar yürüten Erkan Balk, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından her yıl düzenlenen Altın Palet yarışmalarındaki dereceleriyle milli takıma seçildi. Son 4 yıldır Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil eden Balk, 2023 yılında Küba'da düzenlenen yarışmada dalış eşi Akın Bağcılar ile birlikte video kategorisinde dünya şampiyonu olarak Cumhuriyet tarihinde bu alanda podyuma çıkan ilk Türk sporcu unvanını aldı. Bu başarının ardından 78 aylık hazırlık sürecini tamamlayan milli sporcu, Endonezya'nın Bali adasında gerçekleştirilen şampiyonada da doğanın notalarını arayan bir müzisyenin hikayesini konu alan çalışmasıyla dünya şampiyonluğunu kazandı.

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"Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gururu ülkemize yaşattığım için çok mutluyum"

Cumhuriyet tarihinde video kategorisinde elde edilen ilk başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Erkan Balk, "Cumhuriyet tarihinde şu ana kadar video kategorisinde podyuma çıkan olmamıştı. Bunu ilk defa 2023 yılında Küba'da dalış eşim Akın Bağcılar ile beraber podyuma çıkarak ve dünya şampiyonu olarak başardık. Cumhuriyetimizin 100. yılında şanlı bayrağımızı göklere çıkartarak bu gururu ve onuru ülkemize yaşattığım için çok mutluyum. Tabii bunun devamı da geldi, bu bir tesadüf değildi. Yaklaşık 78 aylık çok zor bir süreçte yapmış olduğumuz çalışmanın hakkını aldık ve Bali'de ülkemizi çok iyi şekilde temsil ederek yeniden dünya şampiyonu olduk" dedi.

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"Farklı bir bakış açısı getirdiğimiz için başarıyı yakaladık"

Su altı film ve belgesel kategorilerinde genellikle benzer konuların işlendiğine dikkat çeken Balk, "Biz tabuları biraz yıktık. Film ve belgesel kategorilerinde hep aynı kolda ilerleyen konular işleniyor. Denizlerimizin temizliği ve onları korumamız gerçekten çok önemli, biz de buna atıfta bulunuyoruz ama bunun yanında bir aşk hikayesi, bir hazine arama hikayesi gibi farklı konulara yöneldik. Farklı bir bakış açısı getirdiğimiz için bu durum bize başarıyı getirdi" ifadelerini kullandı.

"Okyanusun senfonisi jüriyi çok etkiledi"

Bali'de kendilerine şampiyonluk getiren kısa filmin hikayesini anlatan milli sporcu Erkan Balk, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Deniz ve okyanus size neyi gösteriyorsa hikayeniz de aslında onunla oluşuyor. Benim için müzik çok önemli. Müzikle su altı görüntülerini birleştirdiğim zaman ortaya çok güzel bir konu çıkıyor. Bu sene de Bali'de konumun müzik olacağını söyledim ve keman virtüözü olan müzisyen arkadaşımız Efe hocamızın hikayesini ele aldık. Filmde doğanın notalarını arayan müzisyen, dalışlarını yapıp doğayı dinlemesine rağmen bir türlü o notalara erişemiyor. Daha sonra Bali'de bilgin bir insanla bir araya geliyor. Bilgin insan ona, 'Aradığın notaları kulaklarınla değil, kalbinle ve yüreğinle dinleyeceksin' diyor. Bu öğüdü aldıktan sonra su altına girerek bakış açısını değiştiriyor. Su altı yaşamını ruhuyla dinlemeye çalışırken notaların genelde değil, makrolarda saklı olduğunu anlıyor. Notaları öğrendikten sonra okyanusun şarkısını duyuyor ve onun için okyanusun senfonisi çalmaya başlıyor. Filmin sonunda da Balili yerel bir dansçının sahnesi yer alıyor. İşlediğimiz bu konu jüriyi çok etkiledi."

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"Başarının kalıcı olması için mücadelemize devam edeceğiz"

Elde edilen dereceleri gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirten Balk, "Bu başarıların arkasında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanımız Kadir Sağlam, Asbaşkanımız Dinçer hocamız ve Görüntüleme Teknik Kurul Başkanımız Emre Kolbakar hocamızın çok büyük destekleri oldu. Hem bakanlığımızın hem de federasyonumuzun verdiği desteklerle bu başarıyı daha ileriye taşıyacağız. Arkamızdan gelecek yeni dalıcılara da bilgilerimizi aktararak bunun sürdürülebilir ve devamlı bir başarıya dönüşmesi için mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.