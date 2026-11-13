Çöp kamyonu şarampole devrildi, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Alınan bilgiye göre, 26 ABV 567 plakalı Tepebaşı Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, dün gece henüz bilinmeyen bir sebeple EskişehirAfyonkarahisar kara yolunda seyir halindeyken yoldan çıkarak savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan araç şarampole devrilirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.

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