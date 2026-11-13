Kazım Kurt, Uluslararası Rebus 2026 Forumu'nda Odunpazarı'nı anlattı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Uluslararası REBUS 2026Tarihî Yerleşimlerde Kentsel Gelişim Forumu'na konuşmacı olarak katıldı. Uluslararası buluşmada Odunpazarı'nın tarihî dokusunu, kültürel mirasını ve bu değerleri koruyarak geliştirmek amacıyla hayata geçirilen çalışmaları anlattı.

Tarihî kentlerin korunması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve sürdürülebilir kentsel gelişim konularının ele alındığı 4. Uluslararası REBUS 2026 Forumu, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirildi. Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'un himayesinde, Rusya Federasyonu'nun ilgili bakanlıkları ve kurumlarının desteğiyle düzenlenen foruma, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da konuşmacı olarak katıldı. Kazan EXPO'da gerçekleştirilen genel oturumda farklı ülkelerden temsilciler, tarihî yerleşimlerin korunması ve geliştirilmesine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Rusya'nın 65 bölgesinden temsilcilerin yanı sıra BDT ülkeleri, BRICS+ ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerden katılımcıları bir araya getiren forum, uluslararası ölçekte önemli bir deneyim paylaşım platformu oldu.

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"Odunpazarı'nın tarihî ve kültürel zenginlikleri uluslararası platformda"

Forumda söz alan Başkan Kurt, Odunpazarı'nın tarihî kimliğini, kültürel zenginliklerini ve tarihî mirasın korunması için yürütülen belediye çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Tarihî kentlerin yalnızca geçmişten kalan yapılarla değil, yaşayan kültürel değerleriyle de korunması gerektiğine dikkat çekilen buluşmada, farklı ülkelerin kentlerini geleceğe taşıma yöntemleri ele alındı. Tarihî dokunun korunması ile ekonomik ve sosyal gelişimin birlikte değerlendirilmesinin önem taşıdığı forumda; kentsel yenileme, yatırım, mimari çözümler, mekânsal planlama, ekoloji ve yaşam kalitesi gibi başlıklar da gündeme geldi.

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"Odunpazarı'nın bu önemli buluşmada yer almasından mutluluk duydum"

Forumun ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Kurt, farklı ülkelerin deneyimlerini tanımanın ve kentlerin geçmişleriyle gelecekleri arasında kurdukları bağı görmenin kendileri açısından değerli olduğunu belirtti. Başkan Kurt, "Tarihî kentlerin kültürel mirasını koruyarak gelişmesini konu alan forumda, Odunpazarı'mızın tarihî dokusunu, kültürel zenginliklerini ve bu alanda hayata geçirdiğimiz çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaşma fırsatı bulduk. Farklı ülkelerin deneyimlerini dinlemek, kentlerin geçmişiyle geleceği arasında nasıl bir bağ kurduğunu görmek oldukça kıymetliydi. Odunpazarı'nın bu önemli buluşmada yer almasından ayrıca mutluluk duydum" dedi.

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Başkan Kurt, davetleri ve ev sahiplikleri dolayısıyla başta Tataristan Cumhuriyeti Reisi Yardımcısı Olesya Aleksandrovna Baltusova olmak üzere forumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.