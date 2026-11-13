Eskişehir'in iklim ve sürdürülebilirlik vizyonu COP31'de

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir’de hayata geçirilen a.d.aİyi Yaşam İçin Ortak Üretim ve İnovasyon Merkezi, atıklardan enerji üretimi, Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi (ÇİDEM), Halk Ekmek A.Ş. tarafından üretilen Küllüoba ekmeği ve Sakarya Vadisinde üretilen Dorlion zeytinyağı çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaşarak kentin sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarını tanıttı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırladığı Yerel Yönetimler Pozisyon Belgesi ile belediyelerin iklim mücadelesindeki önceliklerini ve çözüm önerilerini uluslararası gündeme taşıdı. 75 ilden 330 belediyenin katkısıyla hazırlanan belge, iklim finansmanından adil geçişe, çok düzeyli yönetişimden yerel katılıma uzanan kapsamlı bir yol haritası sunuyor. TBB, COP31 kapsamında Mavi Alanda "Seviyeleri Birleştirerek İklim Eylemini Hayata Geçirmek" başlıklı üst düzey özel etkinlik gerçekleştirdi. Dünya Liderleri Zirvesi’nin "Dayanıklı Şehirler ve Yapılı Çevre" tematik gününde düzenlenen oturum; TBB’nin öncülüğünde, Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi (ICLEI), Yerel Yönetimler ve Belediyeler Seçmen Grubu (LGMA) ve Avrupa Bölgeler Komitesi (CoR) iş birliğiyle hayata geçirildi.

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"Hazırlıklarımızı iş birliği içinde yürütüyoruz"

TBB Başkan Vekili Ayşe Ünlüce’nin açılış konuşmasıyla başlayan programda, ICLEI ve Malmö Belediye Başkanı Katrin Stjernfeldt Jammeh ile CoR Çevre, İklim Değişikliği ve Enerji (ENVE) Komisyonu Sekretaryası Birim Başkanı Andrea Bodova, LGMA Bileşeninin COP31’den beklentilerini aktardı. Ünlüce, konuşmasında iklim değişikliğinin etkilerinin dünyanın çeşitli bölgelerinde ve kentlerinde farklı biçimlerde hissedildiğini belirterek küresel hedeflere ulaşmak için geliştirilen politikaların yerel şartlara uygun ve uygulanabilir olması gerektiğini vurguladı.

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Belediyelerin yalnızca uluslararası kararları uygulayan kurumlar olmadığını ifade eden Ünlüce, aynı zamanda bu kararların hangi şartlarda işe yaradığını, nerelerde güçlüklerle karşılaşıldığını ve hangi yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını gözlemleyen kurumlar olduğuna dikkat çekti. Ünlüce, büyükşehirlerden küçük ölçekli belediyelere kadar tüm yerel yönetimlerin deneyim ve ihtiyaçlarının iklim politikalarının şekillendirilmesinde dikkate alınmasının önemine işaret etti.

TBB olarak COP31 hazırlıklarını hem Türkiye’deki belediyelerle hem de uluslararası ortaklar ve yerel yönetim ağlarıyla yakın iş birliği içinde yürüttüklerini aktaran Ünlüce, LGMA’nın COP31 Pozisyon Belgesi’nin hazırlanmasına katkı sunduklarını ve belgeye kurumsal destek verdiklerini belirtti.

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"İklim eylemi için dijital topluluklar: İklim direnci için gençlerin, kırsal toplulukların ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi" paneli

Başkan Ünlüce daha sonra, "İklim Eylemi İçin Dijital Topluluklar: İklim Direnci için Gençlerin, Kırsal Toplulukların ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi" başlıklı panele katıldı. BM Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilen panelde Ünlüce’nin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral da konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Proje Yöneticisi ve Baş Teknik Danışmanı Neslihan Cankara üstlendi.

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Konuşmasında hem TBB Başkan Vekili hem de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değerlendirmelerde bulunan Ünlüce, iklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin ve sivil toplumun sürece etkin katılımının önemine dikkati çekti. Eskişehir’de belediye başkanlığı öncesinde genel sekreter olarak görev yaptığı dönemden itibaren yürüttükleri çalışmalara değinen Ünlüce, kentin pilot il olarak belirlendiği süreçte kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

İklim değişikliği başta olmak üzere pek çok alanda belediyelerin ve kamu kurumlarının önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ünlüce, bu çalışmaların şehrin tüm paydaşlarını ne ölçüde bir araya getirebildiğinin önemli bir mesele olduğunu vurguladı. Ünlüce, bu iş birliği anlayışını güçlendirmek amacıyla Eskişehir’de hayata geçirilen a.d.a İyi Yaşam İçin Ortak Üretim ve İnovasyon Merkezi ve diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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Gastronomiden küresel eyleme: ICFG resmi lansmanı

Mavi Alan’da düzenlenen "Gastronomiden Küresel Eyleme: ICFG Resmî Lansmanı"na Başkan Ünlüce konuşmacı olarak katıldı. Ünlüce, sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulmasında yerel yönetimlerin rolüne, gıda atıklarının değerlendirilmesine ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bu alandaki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile Birleşmiş Milletler Habitat Cenevre İrtibat Ofisi ve Veri İnovasyon Bölümü Başkanı Aline Machado da Matta’nın da katıldığı lansmanda, sürdürülebilir gıda sistemleri, döngüsel gastronomi ve gıda israfıyla mücadele konuları değerlendirildi.

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Başkan Ünlüce, Eskişehir'in çalışmalarını anlattı

Konuşmasında döngüsel gastronomi girişiminin gıda atıklarının değerlendirilmesi ve bertaraf süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacağını belirten TBB Başkan Vekili Ünlüce, belediyelerin bu alanda önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin uygulamalarından örnekler veren Ünlüce, katı atık bertaraf tesisinde atıklardan enerji üretildiğini, tesis bünyesinde oluşturulan seralarda ise gıda ve peyzaj bitkileri yetiştirildiğini aktardı. Atıkların yeniden değerlendirilerek üretime kazandırılmasının kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir kent hedefleri açısından önemine dikkati çekti.

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Eskişehir’de kısa süre önce hayata geçirilen Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi (ÇİDEM) hakkında da bilgi veren Ünlüce, merkezin özellikle kırsal kesimdeki üreticilerin eğitimini desteklemeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca Halk Ekmek A.Ş. tarafından üretilen Küllüoba ekmeği ve Sakarya Vadisinde üretilen Dorlion zeytinyağı çalışmalarını da anlatan Başkan Ünlüce, sağlıklı gıdaya erişimde üretim, saklama ve tüketim biçimlerinin önem taşıdığını, bunlar arasında üretim yöntemlerinin ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı.