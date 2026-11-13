Parkta 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıkları hakim karşısında

Eskişehir'de parkta çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin davada 4'ü tutuklu 5 sanık hakim karşısına çıktı.

Olay, 2 Ağustos 2025 tarihinde saat 01.20 sıralarında Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Dizginler Sokak üzerinde bulunan Kumlubel Parkı'nda meydana geldi. Tekel bayisi işleten Volkan Taşdelen'in (34) yanında daha önce çalışan Ahmet D. (18) ile yaşanan anlaşmazlık ve tehdit iddiaları üzerine taraflar gece yarısı parkta bir araya geldi. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan silahlı kavgada Volkan Taşdelen (34) ile Enes Öz (20) kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Olayda Ali Han D. (23) ve Cevdet D. (35) ise silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Cevdet D., Umut U. (30), Bayram S. (29) ve Ahmet D. tutuklanırken, Ali Han D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mahkeme başkanından taraflara uyarı

Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Cevdet D., Umut U., Ahmet D. ile tutuksuz sanık Ali Han D. fiziki olarak katılırken, tutuklu sanık Bayram S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada maktullerin aileleri, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyetinin duruşma öncesinde her iki tarafı da salonda taşkınlık ve olay çıkarılmaması yönünde uyarmasının ardından kimlik tespitlerine ve savunmalara geçildi.

"Volkan'ın elindeki silahı aldım, kendimi korumak için ateş ettim"

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Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Cevdet D., maktuller Volkan Taşdelen ve Enes Öz ile sanıklar Ali Han D. ve Bayram S.'yi önceden tanımadığını, Ahmet D. ile Umut U.'nun kuzeni olduğunu belirtti. Kuzeni Ahmet D.'nin daha önce Volkan Taşdelen'in işlettiği tekel bayisinde çalıştığını ancak Taşdelen'in kendisine uyuşturucu madde sattırmak istemesi üzerine halasının çocuğu işten aldığını öne süren Cevdet D., bu nedenle karşı tarafın kanser hastası olan halasına küfür edip husumet beslediğini iddia etti. Olay günü gündüz saatlerinde Ali Han D. ile görüşüp halasından özür dilediğini ve konuyu kapattıklarını anlatan Cevdet D., gece saatlerinde Volkan Taşdelen'in kendisini parka çağırdığını söyledi.

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Parkta Volkan Taşdelen ile konuşurken tartışma çıktığını savunan Cevdet D., "Volkan bana kuzenim Ahmet'i çağırmamı ve hesap soracağını söyledi. Ben de onun abisi sayıldığımı, ne olduysa bana söylemesini istedim. Bunun üzerine Volkan benim sağ elmacık kemiğime yumruk vurdu, ben de kendisine bir tane tokat vurdum. Olay sırasında Volkan'ın elinde silah vardı. Benim üzerimde silah, bıçak ya da sopa yoktu. Çıkan arbedede Volkan'ın elindeki silahı aldım ve kendimi koruma amaçlı ateş etmeye başladım. Karşı taraftan da bize doğru ateş etmeye başladılar. Ben o sırada sol kolumdan yaralandım, kimin vurduğunu karanlık olduğu için göremedim" ifadelerini kullandı.

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"Kendimi korumak için Volkan'ın arkasına sığındım"

Tutuklu sanık Umut U., olaydan birkaç gün önce Bayram S.'nin kuzeni Ahmet D.'yi tehdit etmesi üzerine karakola gidip şikayetçi olduklarını belirtti. Olay gecesi eve döndüğünde babasının kendisine Cevdet D.'nin çağrılması üzerine tek başına parka gittiğini söylediğini aktaran Umut U., arkasından giderek parkta Cevdet D. ile birlikte beklediklerini ifade etti. Volkan Taşdelen'in yanlarına gelerek teke tek konuşmak istediğini söylemesi üzerine birkaç metre ilerideki banka oturduğunu anlatan Umut U., "Arbede çıkınca ayırmaya çalıştım. Volkan'ın bağırması üzerine uzak bir mesafeden ateş edilmeye başlandı. Volkan'ın elindeki veya belindeki silahı Cevdet aldı ve önce havaya, sonra karşı gruba ateş etti. Ben de karşı grubun Volkan'a ateş etmeyeceğini düşünerek kendimi korumak için yakasından tutup Volkan'ın arkasına sığındım, ardından duvar kenarına kaçtım. Olayda kimseye ateş etmedim, sopayla ya da başka bir cisimle kimseye vurmadım" şeklinde savunma yaptı.

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"Bana 'Müşterilerime uyuşturucu götüreceksin' dedi"

Ahmet D. ise savunmasında 11,5 yıl kadar Volkan Taşdelen'in yanında çalıştığını, Taşdelen'in kardeşi Yiğit'in uyuşturucu ticaretinden cezaevine girmesinin ardından kendisine baskı yapıldığını öne sürdü. Volkan Taşdelen'in kendisine "Kardeşim cezaevine girdi, artık sen bana kardeşlik yapacaksın, müşterilerime uyuşturucu götüreceksin" dediğini, kabul etmeyince annesini öldürmek ve evine ateş etmekle tehdit ettiğini iddia eden Ahmet D., durumu ailesine anlatınca işten ayrıldığını söyledi. Olaydan birkaç gün önce Bayram S. ve Ali Han D.'nin evinin önüne gelip kendisini tehdit etmesi üzerine Çocuk Şube'ye şikayette bulunduğunu belirten Ahmet D., "Olay gecesi ben evdeydim, parkta değildim. Silah seslerini duyduktan sonra endişelenerek elime beyzbol sopası alıp parka koştum. Olay yerine vardığımda her şey bitmişti ve yerde yaralılar vardı. Kimseye sopa ile vurmadım, korktuğum için eve geri döndüm" dedi.

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"Enes yere düştükten sonra havaya bir el ateş ettim"

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Bayram S. ise Volkan Taşdelen ve Enes Öz'ü çocukluğundan beri tanıdığını, olaydan 34 gün önce mahallede "Berat" olarak bildiği Ahmet D. ile kavga yaşadığını ancak kimseye tokat atmadığını söyledi. Olay gecesi dükkan kapatıldıktan sonra Volkan Taşdelen'in annesi Yasemin Öztürk'ü arabayla evine bıraktığını, ardından Ali Han D.'nin haber vermesiyle parka gittiğini belirten Bayram S., "Parka gittiğimde Volkan ile Cevdet karşılıklı oturuyordu. Cevdet ayağa kalkıp silahını çıkardı, kabzasıyla Volkan'ın suratına vurdu ve 2 el ateş etti. Sonra Ali Han'a ve bize doğru ateş açtı. Biz Enes ile kaçarken Enes vurularak yere düştü. Ben de bu esnada üzerimde taşıdığım kurusıkı silah ile havaya bir el ateş ettim. Kimseye hedef gözeterek ateş etmedim" diye konuştu.

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"Bana 2 mermi isabet etti, bayılmışım"

Tutuksuz sanık Ali Han D. de olay gecesi Volkan Taşdelen ve bir arkadaşlarıyla birlikte konuşmak amacıyla parka gittiklerini, Volkan Taşdelen'in yanlarından ayrılarak Cevdet D. ve Umut U.'nun bulunduğu banka gittiğini anlattı. Tartışma sırasında Cevdet D.'nin Volkan Taşdelen'e tokat atmasının ardından silahla 3 el ateş ettiğini öne süren Ali Han D., "Silah seslerini duyunca kaçmaya başladım. Cevdet bana da ateş açtı, belimden ve sağ bacağımdan 2 mermi isabet etti. Olay yerinde bayılmışım, gerisini hatırlamıyorum. Üzerimde hiçbir silah veya cisim yoktu, kimseye ateş etmedim. Yerde yatarken Umut ve Ahmet'in ellerindeki cisimlerle Volkan'a vurduklarını gördüm" diyerek sanıklardan şikayetçi oldu.

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Maktul annesi fenalaştı, salonda gerginlik yaşandı

Duruşmada müşteki sıfatıyla dinlenen Volkan Taşdelen'in annesi Yasemin Ö., olaydan önce Cevdet D. ve Umut U.'nun oğlunun dükkanına gelerek, "Bayram'ı bana ver, dilini ya sen kes ya da ben keseceğim" şeklinde tehditlerde bulunduğunu iddia etti. Olay akşamı polis ekiplerini görünce oğluna dükkanı kapattırdığını belirten Öztürk, eve döndükten kısa süre sonra parktan gelen silah sesleri üzerine dışarı çıktığını ve oğlunu yerde vurulmuş halde bulduğunu anlattı. Yasemin Ö., sanık Cevdet D.'nin savunması sırasında fenalaşırken, sanıklara dönerek tepki gösterdi.

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Enes Öz'ün babası Hasan Hüseyin Ö. de oğlunun üniversite öğrencisi olduğunu, yaz tatilinde fabrikada çalıştığını ve hiçbir adli sicilinin bulunmadığını belirterek, "Evladım olay yerinden kaçarken sırtından tek mermiyle vurularak öldürüldü. Kim sebep olduysa en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Duruşma ertelendi

Öte yandan duruşmada taraf avukatlarının savunmaları sırasında maktul Enes Öz'ün otopsi ve kan raporuna ilişkin yapılan değerlendirmeler üzerine salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bayram S.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halleri ile tutuksuz sanık Ali Han D. hakkındaki adli kontrol tedbirinin ise devamına hükmetti. Heyet, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.