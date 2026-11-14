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        Eskişehir'de tramvay ve otobüs çarpıştı

        Eskişehir'de sabah saatlerinde tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kısa süreli aksayan tramvay seferleri polis ekiplerinin çalışmalarının ardından normale döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Eskişehir'de tramvay ve otobüs çarpıştı

        Eskişehir’de sabah saatlerinde tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kısa süreli aksayan tramvay seferleri polis ekiplerinin çalışmalarının ardından normale döndü.

        Kaza, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan tramvay ile otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hem tramvayda hem de otobüste maddi hasar oluştu.

        Kaza nedeniyle bölgedeki tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Ekiplerin gerekli işlemleri tamamlaması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından aksayan tramvay seferleri yeniden normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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