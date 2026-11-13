Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 sanığın yargılanmasına başlandı

– Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geçen yıl iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahla kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Olayla ilgili 4'ü tutuklu 5 kişinin yargılandığı ve Eskişehir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Cevdet D, Umut U, Ahmet D. ve başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan sanık Ali Han D. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Diğer tutuklu sanık Bayram S. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Cevdet D, "7-8 kişilik bir grup bize doğru geldi. Ellerinde alkol şişeleri, bardakları vardı. Volkan, bana tokat attı ben de ona attım. Ali Han, arkamdan tekme attı. Ben yere düştüm, boğuşmada silah elime geldi. Volkan, 'Vurun şunu' diyerek küfürler etmeye başladı. İki taraftan ateş etmeye başladılar, omzumdan vuruldum. Ben de korkuyla ateş etmeye başladım ama kimseyi hedef alarak ateş etmedim. Havaya da ateş ettim. 3 ya da 4 el ateş ettim. Arkamı döndüğümde Ali Han ve Volkan'ı yerde gördüm. Onlara 'Yaktınız beni' diye bağırdım." dedi.

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Olayda ağır yaralanan ve tedavisinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali Han D, "Enes Öz ve Bayram Sarıtaş havaya ateş ettikten sonra Cevdet D. o tarafa da ateş etti. Sonra silahı bana dayayıp ateş etti. Ahmet bize küfürler ederek beyzbol sopasıyla kafamıza vurdu. Arkasından Cevdet gelerek, Volkan'ın kafasına silahı dayadı, 'Ben sana demedim mi canını alırım' diye bağırdı. Ben de bayıldım hiçbir şey hatırlamıyorum." diye konuştu.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık Bayram S. ise şunları kaydetti:

"Olay günü ben gittiğimde Volkan ve Cevdet karşılıklı oturuyorlardı, tokat atma gibi bir olay olmadı. Cevdet ayağa kalktı, silahını çıkarttı. Silahın kabzasıyla önce Volkan'ın suratına vurdu, sonrasında da iki el ateş etti. Akabinde Ali Han'a ateş etti. Ben olay yerinden uzaklaştım. Volkan'da ne silah vardı ne de bıçak vardı."

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Diğer tutuklu sanık Umut U, "Volkan küfretti, Cevdet ağabeyim küfür etmesin diye uyardı. Volkan küfrederek arbede başlattı. Arkadaşlarına bağırdı, o esnasında onlar ateş etmeye başlamışlardı. O sırada bir anda Cevdet ağabeyim havaya ateş ettiğini gördüm." ifadesini kullandı.

Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Bayram S'nin yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliyesine, diğer 3 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ayrıca heyet, başka bir suçtan tutuklu bulunan Ali Han D. hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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- Olay

Geçen yıl ağustos ayında Fatih Mahallesi'nde bulunan Kumlubel Parkı'nda meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Çıkan silahlı kavgada, Enes Öz (20), Volkan Taşdelen (34) ve Ali Han D. (23) vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak yaralanmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Volkan Taşdelen ve Enes Öz, hayatını kaybetmişti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı belirlenen Umut U. (36), Cevdet D. (36), Bayram S. (30) ile Ahmet D. (17) yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Tedavisinin ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Ali Han D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.