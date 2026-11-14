Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Kazan Türkü Kıbrıs gazisi devraldığı kuyumculuk geleneğini 6. kuşağa aktarıyor

        Kazan Türkü Kıbrıs gazisi devraldığı kuyumculuk geleneğini 6. kuşağa aktarıyor

        Eskişehir'de yaşayan ve aslen Kazan Türkü olan Kıbrıs gazisi Vedat Yönlüer, dördüncü kuşak kuyumcu olarak, aile mirasından devraldığı asırlık zanaatı büyük bir titizlikle tezgâhında sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Kazan Türkü Kıbrıs gazisi devraldığı kuyumculuk geleneğini 6. kuşağa aktarıyor

        Eskişehir'de yaşayan ve aslen Kazan Türkü olan Kıbrıs gazisi Vedat Yönlüer, dördüncü kuşak kuyumcu olarak, aile mirasından devraldığı asırlık zanaatı büyük bir titizlikle tezgâhında sürdürüyor.

        Arifiye Mahallesi'ndeki Taşbaşı Çarşısında bulunan atölyesinde faaliyet gösteren dördüncü kuşak kuyumcu Yönlüer, çocuk yaşlarda çekirdekten yetişerek mıhlama, kalem, nakış ve kaynak işlerini öğrenerek bugün kentte sayılı kalan Sivrihisar cebe ustalarından biri olarak da biliniyor. Vedat Yönlüer, kalemkârlık sanatını tek başına sürdüren deneyimli zanaatkâr, geleneksel kuyumculuk kültürünün yaşayan en kıymetli temsilcileri arasında yer alıyor.

        REKLAM

        1917'den günümüze 6 kuşaklık zanaat geleneği

        Köklerini, aile hikâyesini ve asırlık zanaatın imalathanede el işçiliğiyle 6. kuşağa kadar devam edeceğini paylaşan Vedat Yönlüer, şu ifadeleri kullandı:

        "Babamın ailesi Kazan Türklerindendi. Babamın dedesi Yunus Dede, 1917 Bolşevik İhtilali sırasında Eskişehir'e gelen ilk Türk kuyumculardan biriydi. O dönem şehirde Ermeni kuyumcular da bulunuyordu. Kendileri dükkân sahibi olmasa da ortaya koydukları ustalık ve işçilikle Eskişehir'deki pek çok kuyumcu ustasını yetiştirdiler. Yunus Dede, dedem, babam ve ben derken ailede dördüncü nesil kuyumcu olarak bu zanaatı devraldım. Çocukluğum Eskişehir'in Dere sokaklarında, sokak oyunlarıyla geçti. Askerlik çağıma kadar da babamın yanında çalışarak mesleğin inceliklerini öğrendim. Tezgâhta bizzat imal ederek yaşattığımız bu asırlık zanaat, benden sonra oğlumla beşinci kuşak, torunum Sueda ile de altıncı kuşak olarak imalathanemizde el emeğiyle devam edecek."

        REKLAM

        "Aklını kullanan insan akıllı insandır, başkalarının aklını kullanan ise daha akıllıdır"

        Geleneksel zanaati modern dünyanın imkânlarıyla harmanlayan Vedat Yönlüer, dijital dünyayı ve ilham kaynaklarını yakından takip ettiğini şu sözlerle dile getirdi:

        "Bir söz vardır. 'Aklını kullanan insan akıllı insandır, başkalarının aklını kullanan ise daha akıllıdır' derler. Ben de dijital platformlardan ve görsel arşivlerden sonuna kadar faydalanıyorum. Örneğin dijital tasarım platformlarında araştırma yaparken binlerce görsel indirip inceliyorum. Bazen hiç aklıma gelmeyen detaylarla karşılaşıyor, 'Vay anasını, ben bunu hiç düşünmemiştim' diyerek o ilhamı kendi atölyemde, el emeğimle harmanlıyorum. Meslekte aşama kaydetmek, hep ileriye gitmek için teknolojinin bu güzel yanlarını ustalıkla birleştirmek gerekiyor."

        REKLAM

        Hâlâ el emeğiyle ilk günkü heyecanla yaşatılmaya devam ediyor

        Askerlik çağı geldiğinde mesleğine ara vererek 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan Vedat Yönlüer, Gönyeli taburunda 81 milimetrelik havan topu bölüğünde er olarak görev yaptı. O dönemi ve hafızasından silinmeyen anılarını şu sözlerle aktardı:

        "Gönyeli taburunda 81 milimetrelik havan topu bölüğünde görev yaptım. En kanlı çatışmaların yaşandığı 20 Temmuz gecesini, 'Acaba sabahı görebilecek miyim?' diyerek o zor günleri geride bırakıp gazi unvanıyla döndüm. Orada halkla ve çocuklarla çok güzel anılarımız oldu. Sokaklarda çocuklarla top oynardık, hellimli börekler yerdik. Yıllar sonra o çocukları ziyaret ettiğimde bağımız kaldığı yerden devam etti."

        REKLAM

        Eskişehir'in köklü zanaat kültürünü ve bir gazinin kahramanlık dolu yaşam öyküsünü buluşturan bu asırlık hikâye, hâlâ el emeğiyle ilk günkü heyecanla yaşatılmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        ABD genelindeki uçuş yasağı sona erdi
        ABD genelindeki uçuş yasağı sona erdi
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 sanığın yargılanmas...
        Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 sanığın yargılanmas...
        Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavga davasının görülmesine başlandı
        Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavga davasının görülmesine başlandı
        Eskişehir'de plakasız motosikletle polisten kaçan alkollü sürücüye 539 bin...
        Eskişehir'de plakasız motosikletle polisten kaçan alkollü sürücüye 539 bin...
        Parkta 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıkları hakim karşısında
        Parkta 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıkları hakim karşısında
        Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "Mukaddes Emanetler" sergisi a...
        Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "Mukaddes Emanetler" sergisi a...
        Eskişehir'de kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı
        Eskişehir'de kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı