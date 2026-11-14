Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Aracından 420 gram uyuşturucu çıkan sanık: "İçmek amacıyla aldım, kimseye satmadım"

        Aracından 420 gram uyuşturucu çıkan sanık: "İçmek amacıyla aldım, kimseye satmadım"

        Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan aracında yapılan aramada 224 gram katı, 195 gram sıvı ve 1,6 gram olmak üzere toplam 420,6 gram metamfetamin ele geçirilen tutuklu sanık yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Aracından 420 gram uyuşturucu çıkan sanık: "İçmek amacıyla aldım, kimseye satmadım"

        Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan aracında yapılan aramada 224 gram katı, 195 gram sıvı ve 1,6 gram olmak üzere toplam 420,6 gram metamfetamin ele geçirilen tutuklu sanık yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

        Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık, asansör işi ile uğraştığını, aylık 80 bin TL gelirinin bulunduğunu ve 4 çocuk babası olduğunu belirtti.

        Olay günü asansör parçası getirmek için yolculuk yaptığını, mola verdiği dinlenme tesisinde çantasını arka koltuğa bıraktığını öne süren sanık, şehir merkezine geldiğinde polis ekiplerince aracının durdurulduğunu ifade etti. Durdurma esnasında paniğe kapıldığını söyleyen sanık, "Panikle üzerimde bulunan az miktardaki metamfetamini koltuğun altına bıraktım. Polisler araçta arama yapınca çantamın içindeki maddeleri de buldular. 10 yıldır madde kullanıcısıyım. Söz konusu maddeleri satmak için değil, kendi içmek amacıyla aldım. Kimseye uyuşturucu satmadım" şeklinde savunma yaptı.

        REKLAM

        Sanık müdafii ise müvekkilinin yakalandığı saat ile arama kararının alındığı saat arasında hukuka aykırılık bulunduğunu, uyuşturucu ticaretine yönelik herhangi bir teknik veya fiziki takibin olmadığını savundu. Müvekkilinin kullanıcı olduğunu ve "şüpheden sanık yararlanır" ilkesinin uygulanması gerektiğini belirten sanık avukatı, banka havalesi ve HTS kayıtlarının incelenmesini isteyerek tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve ilgili banka ile iletişim kayıtlarının celp edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de tramvay ve otobüs çarpıştı
        Eskişehir'de tramvay ve otobüs çarpıştı
        Kazan Türkü Kıbrıs gazisi devraldığı kuyumculuk geleneğini 6. kuşağa aktarı...
        Kazan Türkü Kıbrıs gazisi devraldığı kuyumculuk geleneğini 6. kuşağa aktarı...
        Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 sanığın yargılanmas...
        Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 sanığın yargılanmas...
        Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavga davasının görülmesine başlandı
        Eskişehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavga davasının görülmesine başlandı
        Eskişehir'de plakasız motosikletle polisten kaçan alkollü sürücüye 539 bin...
        Eskişehir'de plakasız motosikletle polisten kaçan alkollü sürücüye 539 bin...
        Parkta 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıkları hakim karşısında
        Parkta 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıkları hakim karşısında