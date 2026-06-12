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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarında 16 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarında 16 kişi yakalandı.


        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi amacıyla 1-10 Haziran arasında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonlarda, bazı şüphelilerin yurt dışından temin edilen uyuşturucu maddeleri vücut boşluklarında ve midelerinde taşıyarak Eskişehir'e getirdiği belirlendi.

        Bazı şüphelilerin de kenevir yetiştirme düzeneği kurduğu tespit edilen operasyonda 21 bin 44 adet sentetik hap, 1 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 52 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 1 gram kokain, 150 kök haşhaş ve 9 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise ilgili kanuna muhalefe suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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