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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.


        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekiplerin çalışması sonucunda, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu hapların Eskişehir'e getirileceği bilgisine ulaşıldı.

        Jandarmanın yaptığı araştırma ve takip sonucunda tespit edilen bir otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 84 bin 227 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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