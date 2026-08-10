Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.





İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.



Ekiplerin çalışması sonucunda, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu hapların Eskişehir'e getirileceği bilgisine ulaşıldı.



Jandarmanın yaptığı araştırma ve takip sonucunda tespit edilen bir otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 84 bin 227 sentetik ecza hap ele geçirildi.



Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

