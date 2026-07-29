Eskişehir'de yangında ayakları yanan kediye ilk müdahale ambulansta yapıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle ayakları yanan kediye ilk müdahale ambulansta yapıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle ayakları yanan kediye ilk müdahale ambulansta yapıldı.
Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartmanda bulunan 24 dairenin tamamı tedbir amacıyla boşaltıldı.
Yangın esnasında dışarıda olan ev sahibi kadın, alevlerin arasında kalan kedisini dışarı çıkarttı. Ayaklarında yanıklar oluşan kediye ilk müdahale olay yerinde bulunan ambulansta, sağlık ekiplerince yapıldı. Müdahalenin ardından kedi, sahibi tarafından götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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