Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de yangında ayakları yanan kediye ilk müdahale ambulansta yapıldı

        Eskişehir'de yangında ayakları yanan kediye ilk müdahale ambulansta yapıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle ayakları yanan kediye ilk müdahale ambulansta yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Eskişehir'de yangında ayakları yanan kediye ilk müdahale ambulansta yapıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle ayakları yanan kediye ilk müdahale ambulansta yapıldı.

        Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Apartmanda bulunan 24 dairenin tamamı tedbir amacıyla boşaltıldı.


        Yangın esnasında dışarıda olan ev sahibi kadın, alevlerin arasında kalan kedisini dışarı çıkarttı. Ayaklarında yanıklar oluşan kediye ilk müdahale olay yerinde bulunan ambulansta, sağlık ekiplerince yapıldı. Müdahalenin ardından kedi, sahibi tarafından götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.


        Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu

        Benzer Haberler

        Erkek arkadaşının ayrılığını kabullenemedi, aracının lastiklerini kesti
        Erkek arkadaşının ayrılığını kabullenemedi, aracının lastiklerini kesti
        Eskişehir'de park halindeki 4 otomobilde hasara yol açan araç olay yerinden...
        Eskişehir'de park halindeki 4 otomobilde hasara yol açan araç olay yerinden...
        Odunpazarı Belediyesi'nin katı atık toplama bedeli tepki çekmeye devam ediy...
        Odunpazarı Belediyesi'nin katı atık toplama bedeli tepki çekmeye devam ediy...
        Eskişehir'de yetiştirilen safkan Arap taylarının müzayedesinde 39,5 milyon...
        Eskişehir'de yetiştirilen safkan Arap taylarının müzayedesinde 39,5 milyon...
        Otomobil ile uzun yola çıkmadan önce dikkat edilmesi gerekenler Araç yangın...
        Otomobil ile uzun yola çıkmadan önce dikkat edilmesi gerekenler Araç yangın...
        Eskişehir Valisi Yılmaz ile AK Parti Milletvekili Hatipoğlu Eskişehirspor'u...
        Eskişehir Valisi Yılmaz ile AK Parti Milletvekili Hatipoğlu Eskişehirspor'u...