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        Eskişehir'de yeni adli yılın açılış töreni yapıldı

        Eskişehir Barosu tarafından 2026-2027 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Eskişehir'de yeni adli yılın açılış töreni yapıldı

        Eskişehir Barosu tarafından 2026-2027 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Eskişehir Adalet Sarayı önünde düzenlenen törende, Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Günaydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Günaydın, yeni adli yılı, savcılık makamının ve savunmanın ortak sorumluluğunu simgeleyen adliyenin önünde karşıladıklarını kaydederek, "Yeni adli yılın ülkemize, milletimize, yargı camiamıza ve bütün meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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