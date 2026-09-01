Eskişehir'de yeni adli yılın açılış töreni yapıldı

Günaydın, yeni adli yılı, savcılık makamının ve savunmanın ortak sorumluluğunu simgeleyen adliyenin önünde karşıladıklarını kaydederek, "Yeni adli yılın ülkemize, milletimize, yargı camiamıza ve bütün meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Günaydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Eskişehir Barosu tarafından 2026-2027 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

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