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        Vali Yılmaz'dan Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Vali Yılmaz'dan Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yılmaz, mesajında, ilklerin şehri Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü büyük bir gurur, onur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        2 Eylül 1922'nin esareti asla kabul etmeyen, ölümü göze alarak hürriyetini haykıran bir milletin yeniden doğuşunun, tarihe altın harflerle yazılan bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin en şanlı zaferlerinden biri olduğunu kaydeden Yılmaz, "Büyük Taarruz'un top sesleriyle başlayan bu kutlu yürüyüş, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ardından Seyitgazi'den şehrimize uzanarak Eskişehir'i ebediyen hür kılmıştır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yurt gezileri boyunca en çok ziyaret ettiği şehirlerin başında gelen Eskişehir'imiz, bu vesileyle Cumhuriyet'in kurucusuyla kurduğu o eşsiz ve sarsılmaz bağın da her daim onurunu taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

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        Küllerinden yeniden doğmayı bilen Eskişehir'in, kalkınmanın ve üretimin öncüsü vizyonuyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi, üretim ve medeniyet hamlelerine imza attığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Ülkemizin mühendislik gururu ilk yerli buharlı lokomotif Karakurt'tan, yüksek teknoloji ürünü ilk yerli elektrikli lokomotif E5000'e uzanan bu kutlu yolculuk, bugün göklere de taşınmaktadır. Şehrimizde faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TF6000'i geliştirerek Eskişehir'i raylı sistemlerin ardından havacılık ve motor teknolojilerinde de bağımsızlığımızın öncü şehri hâline getirmiştir. Milli muharip uçağımız KAAN'ın motorundan helikopterlerimizin güç ünitelerine, İHA ve SİHA'larımızın yerli ve milli motorlarına kadar savunma sanayimizin en kritik teknolojilerini üreten TEI, Eskişehir'i yerli ve milli teknolojinin merkezi haline getirmiştir."

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        Ülkeyi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha ileriye taşımalarının bugün kendilerine düşen en büyük görev olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bağrında barındırdığı zengin nadir toprak element rezervleriyle de dünyanın dikkatini üzerine çeken Eskişehir'imiz, yarının teknolojisini, yarının savunma sanayiini ve yarının bağımsız Türkiye'sini inşa edecek stratejik hazinelere sahip bir şehir olarak, geleceğe umutla bakmaktadır. Bilimde, sanayide ve teknolojide öncü olan Eskişehir'imiz, geçmişinden aldığı ilhamla yarınlara daha kararlı ve daha güçlü yürümektedir.

        Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin banisi büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü tüm kalbimle kutluyorum. Eskişehirli hemşerilerimi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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