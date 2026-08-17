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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de Yeşilay Zafer Kupası Tenis Turnuvası başladı

        Eskişehir'de Yeşilay Zafer Kupası Tenis Turnuvası başladı

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi ile Odunpazarı Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Yeşilay Zafer Kupası Tenis Turnuvası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Eskişehir'de Yeşilay Zafer Kupası Tenis Turnuvası başladı

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi ile Odunpazarı Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Yeşilay Zafer Kupası Tenis Turnuvası" başladı.

        Eskişehir Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Harun Yalçın'ın açılış konuşmasıyla başlayan turnuvada 64 sporcu mücadele etti.

        Turnuvada, 18-35 kadın, 18-35 erkek, 35 yaş üstü kadın ve 35 yaş üstü erkek kategorilerinde karşılaşmalar gerçekleştiriliyor.

        Birinci tur eleme maçlarının ilk gününün tamamlandığı organizasyonda sporcular, mücadelelerini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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