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        Eskişehir'deki cinayetle ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Eskişehir'deki cinayetle ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde dün Muratcan Altun'un (24), pompalı tüfekle öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç. (21) tutuklandı.

        Diğer şüpheliler A.B.Ö, M.G.Ü, S.A, A.K, H.K.İ. ve S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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