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        Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

        Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma ve kutlama töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

        Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma ve kutlama töreni gerçekleştirildi.

        Vilayet Meydanı'ndaki törende, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce konuşma yaptı.

        Ünlüce, 2 Eylül'ün Eskişehir'den yakılan bağımsızlık meşalesinin simgesi olduğunu belirterek, kentin Kurtuluş Savaşı'nın tüm aşamalarına tanıklık ettiğini söyledi.

        Özellikle 1. ve 2. İnönü Savaşları'nın kazanılmasının Türk ordusuna moral verdiğini, halkın kurtuluşa olan inancını güçlendirdiğini ifade eden Ünlüce, şöyle devam etti:

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        "Tarih önünde bir gerçek vardır ki vatan sevgisi hiçbir güç karşısında boyun eğmemiş, eğmeyecektir. Kurtuluş sürecinde Eskişehir bir direnç noktası, bir semboldür. Elbette bu mücadele kolay kazanılmadı. Düşman kuvvetlerinin hedefi Anadolu'nun kalbini durdurmak, Cumhuriyet'e giden yolu kapatmaktı. En çetin günlerde şehrimiz büyük acılara göğüs gerdi. Eskişehir teslim olmadı, işgalin ağır yüküne ve zulmüne direndi. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden herkes Milli Mücadele'ye katıldı."

        Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Pilot Yarbay Gökhan Çopur, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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        TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi öğrencisinin şiir okuduğu törende, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi Eskişehir yöresi halk oyunları gösterisi sundu.

        Törene, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan katıldı.

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