Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehirli meslek lisesi öğrencileri TEKNOFEST'te 5 takımla şampiyonluk arayacak

        Eskişehirli meslek lisesi öğrencileri TEKNOFEST'te 5 takımla şampiyonluk arayacak

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin elektrik ve metal alanlarından 5 takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması'nda finale kalarak şampiyonluk için mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Eskişehirli meslek lisesi öğrencileri TEKNOFEST'te 5 takımla şampiyonluk arayacak

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin elektrik ve metal alanlarından 5 takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması'nda finale kalarak şampiyonluk için mücadele edecek.

        Mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin uygulamalı bilgi ve becerilerini sergilemelerine yönelik düzenlenen yarışmada, EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin elektrik alanındaki "Panotek" ile metal alanındaki "Lav", "Demirbilekler", "Ark" ve "ES Kaynak" takımları finale kaldı.

        Okulun metal alanındaki 4 takımının finale kalan 8 ekip arasında yer alması dikkat çekti.

        REKLAM

        Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST 2026 etkinliklerinde 5 takım, yarışmanın final aşamasında Eskişehir'i temsil edecek.

        Ekipler, finalde jüri üyeleri tarafından verilen iş senaryolarına göre teknik atölyelerde dereceye girmek için performans sergileyecek.

        - Okul yönetimi öğrencileriyle gurur duyuyor

        EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Seğmen, AA muhabirine, öğrencilerin elde ettiği başarının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

        Metal alanında 4 takımın finale kalmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Seğmen, "Yaklaşık 200 takım içerisinde, özellikle metal alanında 4 takımımızın ilk 8 takım arasında TEKNOFEST finalinde yarışıyor olması bizi çok gururlandırıyor." dedi.

        REKLAM

        Seğmen, okulun elektrik alanında geçen yıl TEKNOFEST birinciliği elde ettiğini hatırlatarak, bu yıl da başarılı sonuçlar beklediklerini ifade etti.

        Finale kalan 5 takımın da dereceye gireceğine inandığını dile getiren Seğmen, metal alanında ilk 3 dereceyi, elektrik alanında ise birinciliği hedeflediklerini söyledi.

        Mesleki yeterliliğin öğrencilerin yetişmesinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Seğmen, kendilerine destek veren EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, okul kurucu temsilcisi Metin Saraç, yönetim kurulu, sanayiciler, öğretmenler ve velilere teşekkür etti.

        - "Umudumuz kupayı alıp şampiyon olmak"

        REKLAM

        Metal alanındaki 4 takımın hazırlık sürecinde görev alan öğretmenlerden Ali Kurt da öğrencilerin finale kalmasından duyduğu gururu dile getirdi.

        Yarışmaya aylar süren çalışmalarla hazırlandıklarını anlatan Kurt, "Öğrencilerimiz çok yoğun bir çaba gösterdi. Aylarca harcanan emeğin ve çalışmanın sonucunda finalist olmak bizim için gurur verici bir durum oldu. Umudumuz kupayı alıp şampiyon olmak." diye konuştu.

        Kurt, yarışma öncesinde belirlenen teknik şartnameler doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını, öğrencilerin bu süreçte malzeme ve ekipmanları tanıdıklarını, bunun yanı sıra el becerilerini de geliştirdiklerini söyledi.

        REKLAM

        Elektrik alanında finale kalan "Panotek" takımının kaptanı Remzi Efe Metin ise üç asenkron motorun kontaktör ve zaman röleleri aracılığıyla çalıştırılmasını sağlayan bir elektrik panosu hazırladıklarını anlattı.

        Panoyu takım arkadaşlarıyla birlikte hazırladıklarını belirten Metin, finale kalmanın kendileri için önemli bir başarı olduğunu söyledi.

        Metin, finalde şampiyon olarak Eskişehir'i gururlandırmak istediklerini ifade etti.

        Metal alanında finale kalan "Lav" takımında yer alan 12. sınıf öğrencisi Ahmet Zaid Karaaslan da yarışma öncesinde çevrim içi sınava girdiklerini, ardından hazırladıkları çalışmayı ve tanıtım videosunu gönderdiklerini anlattı.

        REKLAM

        Çok çalışarak finale kaldıklarını belirten Karaaslan, "Finalde hedefimiz yüksek. 4 takımımız var, 1, 2, 3, 4'ü kapmak istiyoruz inşallah." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        Tarihî sıçrama
        Tarihî sıçrama
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı

        Benzer Haberler

        Yılların terzisi kıyafet dikimi yapmayı bırakıp sadece tadilat yapmaya başl...
        Yılların terzisi kıyafet dikimi yapmayı bırakıp sadece tadilat yapmaya başl...
        TEI, millî motorları ve üretim kabiliyetleriyle TEKNOFEST Mavi Vatan'da
        TEI, millî motorları ve üretim kabiliyetleriyle TEKNOFEST Mavi Vatan'da
        Eskişehir'de hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor
        Eskişehir'de hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor
        Eskişehirli aktardan yaz gribi uyarısı: Yapay zekâya danışarak bitki çayı i...
        Eskişehirli aktardan yaz gribi uyarısı: Yapay zekâya danışarak bitki çayı i...
        Eskişehir'de denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere tütünün zararları a...
        Eskişehir'de denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere tütünün zararları a...
        Eskişehirli balıkçıdan palamut müjdesi: "Bu sene bolluk var" Palamut bolluğ...
        Eskişehirli balıkçıdan palamut müjdesi: "Bu sene bolluk var" Palamut bolluğ...