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        ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy yeni akademik yılın ilk yemeğinde öğrencilerle buluştu

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, yeni akademik yılın ilk öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 18:28 Güncelleme:
        ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy yeni akademik yılın ilk yemeğinde öğrencilerle buluştu

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, yeni akademik yılın ilk öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Gümüşsoy, Meşelik Kampüsü'ndeki Merkez Yemekhanede öğrencilerle aynı sofrayı paylaşarak sohbet etti.

        Öğrencilerin heyecanını, merakını ve gelecek hedeflerini dinleyen Gümüşsoy, üniversitenin öğrencilerin enerjisi ve katkılarıyla büyümeye devam edeceğini belirtti.

        Gümüşsoy, yeni akademik yılın tüm öğrenciler için başarılı, sağlıklı ve keyifli geçmesi temennisinde bulunarak, üniversite yönetiminin kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu ifade etti.

        Programda, rektör yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve Prof. Dr. Mustafa Önder de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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