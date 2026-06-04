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        ESOGÜ Zooloji Müzesi kapılarını yeniden açtı

        Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla "özel müze" statüsü kazanan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ESOGÜ Zooloji Müzesi, düzenlenen törenle yeniden ziyaretçilerine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 12:43 Güncelleme:
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        ESOGÜ Zooloji Müzesi kapılarını yeniden açtı

        Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla "özel müze" statüsü kazanan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ESOGÜ Zooloji Müzesi, düzenlenen törenle yeniden ziyaretçilerine açıldı.

        ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Yabancı Diller Yüksekokulu binasında hizmet vermeye başlayan müze, Türkiye'nin hayvan biyoçeşitliliğini belgelemek, korumak ve bilimsel araştırmalara altyapı sağlamak amacıyla oluşturuldu.

        Müzenin açılışında konuşan ESOGÜ Rektörü Kamil Çolak, üniversite bünyesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren müzenin, deprem nedeniyle yıkılan eski binasından yeni yerine taşındığını söyledi.

        ESOGÜ Zooloji Müzesi'nin yeniden hizmete açılması için yoğun hazırlık yapıldığını belirten Çolak, "Hocalarımız ekipleriyle beraber iyi bir şekilde çalıştılar ve çok güzel bir müzeyi Eskişehir'e kazandırdılar. Özellikle nesli tükenmekte olan ya da bugün doğada karşılaşılması zor hayvan örneklerinin burada sergilenmesi büyük önem taşıyor." dedi.

        Çolak, müzenin yalnızca üniversite öğrencilerine değil, ilkokuldan liseye kadar tüm öğrencilere hitap edeceğini ifade ederek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde düzenli ziyaret programları planladıklarını kaydetti.

        - Müze koleksiyonunda 34 bin örnek bulunuyor

        ESOGÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi ve Müze Koordinatörü Hakan Çalışkan da müzenin 2007 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini, fiziki koşullarının yenilenmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan onayla özel müze statüsünde hizmet vermeye başladığını anlattı.

        Çalışkan, müzenin, Anadolu'nun biyolojik zenginliğini tanıtmayı amaçladığını belirterek, küresel iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

        Müzenin koleksiyonunda 34 bin örnek bulunduğunu bildiren Çalışkan, şöyle devam etti:

        "Bunlardan 700'ü etiketli olarak burada gördüğünüz sergi salonlarında sergileniyor. Müzemizin sergi salonu 3 bölümden oluşuyor. Birinci kısım daha çok ziyaretçiler, lise öğrencileri ve eğitim amaçlı gelen gruplar için tasarlandı. Onların müfredatına uygun hale getirdik. Diğer 2 salonumuzda hayvanların karmaşıklığına göre belirli düzende sergileyip sunum yapıyoruz. Örnekler için tanıtım kartları hazırladık ve bunları QR kodlara tanımladık. Böylelikle ziyaretçiler gezerken akıllı telefonlarını kullanarak ya da tabletlerini kullanarak örnekler hakkında daha detaylı bilgileri QR kodla okuyabiliyorlar."

        Müzede Eskişehir başta olmak üzere Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden hayvan örneklerinin yer aldığını anlatan Çalışkan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba örneklerinin dikkati çeken koleksiyonlar arasında bulunduğunu kaydetti.

        Çalışkan, sergilenen türlerin yüzde 16'sının tehdit altında bulunan canlılardan oluştuğunu dile getirerek, müzede doldurulmuş hayvan örnekleri, iskelet koleksiyonları ve sıvı içerisinde korunan biyolojik materyallerin yer aldığını ifade etti.

        Çalışkan ayrıca, ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulunda uzun yıllar kullanılan ve ölümünün ardından tahnit ile iskelet çalışmaları yapılan "Pento" adlı atın da müzede sergilendiğini sözlerine ekledi.

        Açılış törenine, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, akademisyenler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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