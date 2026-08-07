GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobil, tır ve çöp kamyonunun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Gültepe Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde, O.B. idaresindeki 64 NF 359 çekici plakalı tır, S.S.U. yönetimindeki Odunpazarı Belediyesine ait 26 ALG 499 plakalı çöp kamyonu ile A.Ş'nin (56) kullandığı 26 RF 544 plakalı otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Zarife E'nin (56) hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan çöp kamyonu sürücüsü S.S.U. ile otomobil sürücüsü A.Ş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



A.Ş'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Ekiplerce yürütülen soruşturmada tedavisi tamamlanan çöp kamyonunun sürücüsü S.S.U. ile tır sürücüsü O.B. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden S.S.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.B. serbest bırakıldı.

