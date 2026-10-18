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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 03:02 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Muratcan Altun (24) ile A.Ç. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından A.Ç, elindeki pompalı tüfekle Altun'u kovalamaya başladı.

        Kovalamaca sırasında ateş açan A.Ç, Altun'u yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri ise bölgeden uzaklaşan şüpheli A.Ç'yi kısa sürede yakaladı.

        Ekipler, olayda kullanılan pompalı tüfeği de şüphelinin olay yerine yakın bir noktadaki evinde buldu.

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        Altun'un cenazesi ise olay yeri ekipleri ile Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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