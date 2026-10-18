GÜNCELLEME - Eskişehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Muratcan Altun (24) ile A.Ç. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından A.Ç, elindeki pompalı tüfekle Altun'u kovalamaya başladı.

Kovalamaca sırasında ateş açan A.Ç, Altun'u yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise bölgeden uzaklaşan şüpheli A.Ç'yi kısa sürede yakaladı.

Ekipler, olayda kullanılan pompalı tüfeği de şüphelinin olay yerine yakın bir noktadaki evinde buldu.

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Altun'un cenazesi ise olay yeri ekipleri ile Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.