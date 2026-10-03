Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'dan Ölçme Değerlendirme ve YEĞİTEK birimlerine ziyaret

        İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'dan Ölçme Değerlendirme ve YEĞİTEK birimlerine ziyaret

        Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Ölçme Değerlendirme Merkezi ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Şubesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 11:59 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'dan Ölçme Değerlendirme ve YEĞİTEK birimlerine ziyaret

        Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Ölçme Değerlendirme Merkezi ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Şubesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aydın, ziyaretlerde öğretmenler ve birim yöneticileriyle bir araya geldi.

        2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin planlama ve hedeflerin değerlendirildiği toplantılarda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanma süreçleri, akademik başarının artırılmasına yönelik çalışmalar, eğitim projeleri ile ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ele alındı.

        Toplantılarda ayrıca öğrencilerin akademik kazanımlarının yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        REKLAM

        Aydın, yürütülen çalışmalar hakkında birim yöneticilerinden bilgi alarak yeni eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Bakan Gürlek duyurdu! 8 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 8 faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolduktan sonra cesedi bulunan çocuğun ölümüne...
        Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolduktan sonra cesedi bulunan çocuğun ölümüne...
        Sivrihisar'da tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları avlandı
        Sivrihisar'da tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları avlandı
        Eskişehirspor-Balıkesirspor maçında misafir taraftarların tribüne verdiği h...
        Eskişehirspor-Balıkesirspor maçında misafir taraftarların tribüne verdiği h...
        Eskişehir'de havanın bulutlu olması bekleniyor
        Eskişehir'de havanın bulutlu olması bekleniyor
        Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 532 bin 382 TL ceza yazıldı
        Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 532 bin 382 TL ceza yazıldı
        Eskişehir'de 764 okul servisi denetlendi Okul çevrelerinde bulunan bin 230...
        Eskişehir'de 764 okul servisi denetlendi Okul çevrelerinde bulunan bin 230...