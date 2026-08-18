Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri "İnternet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi dolandıran 53 şüpheli tutuklandı

        "İnternet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi dolandıran 53 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir merkezli 19 ilde, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp "internet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 05:54 Güncelleme:
        "İnternet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi dolandıran 53 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir merkezli 19 ilde, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp "internet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        REKLAM

        - Operasyon

        Şüphelilerin, vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa sürede kesileceğini, zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ve yeni modem alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edilmişti.

        Şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını belirterek vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri anlaşılmıştı.

        Polisin çalışmasında zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları, gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ve vadedilen internet faturası indirimlerinin uygulanmadığı, mağdurların şüphelilere ait hesaplara yaklaşık 116 milyon lira gönderdikleri belirlenmişti.

        REKLAM

        Bunun üzerine Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 zanlı yakalanmış, 8 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesapları ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Trump: İran gereken anlaşmayı yapmayacak
        Trump: İran gereken anlaşmayı yapmayacak
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Rusya: Japonya tepkileriyle ahlak sınırını aştı
        Rusya: Japonya tepkileriyle ahlak sınırını aştı
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!

        Benzer Haberler

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne (ESOGÜ) yeni rektör atandı Prof. Dr. Em...
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne (ESOGÜ) yeni rektör atandı Prof. Dr. Em...
        Tramvayın arkasına asılan çocukların tehlikeli yolculuğu
        Tramvayın arkasına asılan çocukların tehlikeli yolculuğu
        Araçtan caddeye akan motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattı
        Araçtan caddeye akan motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattı
        Sivrihisar'da sağanak yağmur etkili oldu
        Sivrihisar'da sağanak yağmur etkili oldu
        Eskişehir'de elektrik tellerine çarpan kuşun sebep olduğu yangın söndürüldü
        Eskişehir'de elektrik tellerine çarpan kuşun sebep olduğu yangın söndürüldü
        Eskişehir'de Yeşilay Zafer Kupası Tenis Turnuvası başladı
        Eskişehir'de Yeşilay Zafer Kupası Tenis Turnuvası başladı