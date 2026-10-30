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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü kapsamında Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü kapsamında Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Eskişehir'de Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü kapsamında, merkez ilçelerde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü kapsamında Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Eskişehir'de Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü kapsamında, merkez ilçelerde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, İl Halk Kütüphanesi yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, okul kütüphaneleri otomasyon sistemi ve halk kütüphanelerinin işleyişi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca okul ve halk kütüphaneleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, kütüphane hizmetlerinden etkin şekilde yararlanılması ve öğrencilerin bilgi kaynaklarına erişiminin desteklenmesine yönelik konular ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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