Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü kapsamında Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Eskişehir'de Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü kapsamında, merkez ilçelerde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Eskişehir'de Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü kapsamında, merkez ilçelerde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, İl Halk Kütüphanesi yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, okul kütüphaneleri otomasyon sistemi ve halk kütüphanelerinin işleyişi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca okul ve halk kütüphaneleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, kütüphane hizmetlerinden etkin şekilde yararlanılması ve öğrencilerin bilgi kaynaklarına erişiminin desteklenmesine yönelik konular ele alındı.
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