Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Valisi Yılmaz, Mahmudiye'deki meyve üretim tesisini inceledi

        Eskişehir Valisi Yılmaz, Mahmudiye'deki meyve üretim tesisini inceledi

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Mahmudiye'de 570 dekarlık alanda meyve yetiştirilen işletmede ve 10 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz, Mahmudiye'deki meyve üretim tesisini inceledi

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Mahmudiye'de 570 dekarlık alanda meyve yetiştirilen işletmede ve 10 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu.

        Vali Yılmaz, Şenola Tarım A.Ş'yi ziyaret ederek işletmenin üretim faaliyetleri, 10 bin ton kapasiteli kontrollü atmosfer soğuk hava deposu, meyvelerin muhafaza ve işleme süreçleri hakkında bilgi aldı.

        Şirket yetkilileri, ilçedeki 570 dekarlık alanda elma, armut ve ayva üretimi yapıldığını, elma üretiminde Granny Smith, Gala ve Fuji'nin de aralarında bulunduğu 8 farklı çeşidin yetiştirildiğini bildirdi.

        Yılmaz, ziyaretinde yaptığı açıklamada, işletmede verimli ve kaliteli bir üretim yapıldığını söyledi.

        REKLAM

        İşletmede birbirinden güzel 8 farklı elma çeşidinin yetiştirildiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Üretilen elmalar hem yurt içinde değerlendiriliyor hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Gerçekten verimli bir üretim gerçekleştiriliyor. Bu yıl yaklaşık 5 bin ton elma üretimi bekleniyor. Eskişehir genelinde de tarımsal üretimin oldukça iyi seviyede olduğunu öğrendik. Üretimin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bereketi daim olsun, çiftçilerimizin yüzü her zaman gülsün. En büyük temennimiz budur."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Eskişehir Şehir Hastanesinde izsiz ameliyat yöntemi uygulandı
        Eskişehir Şehir Hastanesinde izsiz ameliyat yöntemi uygulandı
        Eskişehir Şehir Hastanesinde menopoz polikliniği hizmete girdi
        Eskişehir Şehir Hastanesinde menopoz polikliniği hizmete girdi
        Kurşunlu Külliyesi'nde tahliye durduruldu
        Kurşunlu Külliyesi'nde tahliye durduruldu
        Kesisiz ve dikişsiz rahim ameliyatı Eskişehir'de ilk kez gerçekleştirildi H...
        Kesisiz ve dikişsiz rahim ameliyatı Eskişehir'de ilk kez gerçekleştirildi H...
        Eskişehir'de 'Türk Dünyası öğrencileri' kahvaltıda buluştular
        Eskişehir'de 'Türk Dünyası öğrencileri' kahvaltıda buluştular
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nden kadın sağlığında iki önemli hizmet Ürojineko...
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nden kadın sağlığında iki önemli hizmet Ürojineko...