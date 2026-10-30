Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Şehir Hastanesi'nden kadın sağlığında iki önemli hizmet Ürojinekoloji ve Menopoz poliklinikleri hizmete girdi

        Eskişehir Şehir Hastanesi'nden kadın sağlığında iki önemli hizmet Ürojinekoloji ve Menopoz poliklinikleri hizmete girdi

        Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Ürojinekoloji Polikliniği ve yeni açılan Menopoz Polikliniği, uzman hekim kadrosu ve multidisipliner ekibiyle kadın sağlığı sorunlarına çözüm sunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nden kadın sağlığında iki önemli hizmet Ürojinekoloji ve Menopoz poliklinikleri hizmete girdi

        Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Ürojinekoloji Polikliniği ve yeni açılan Menopoz Polikliniği, uzman hekim kadrosu ve multidisipliner ekibiyle kadın sağlığı sorunlarına çözüm sunuyor.

        Eskişehir Şehir Hastanesi, bünyesinde yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen Ürojinekoloji hizmetlerinin yanı sıra yeni açılan Menopoz Polikliniği de hastalara multidisipliner anlayışla hizmet veriyor. Uzman hekimler ve fizyoterapistler eşliğinde yürütülen özel eğitimler, davranış tedavileri ve pelvik taban rehabilitasyonu sayesinde hastaların yaşam kalitesi hedeflenen düzeyde artırılıyor. Öte yandan, kadın sağlığında kritik bir diğer başlık olan ve toplumda geniş bir kesimi ilgilendiren menopoz dönemi şikâyetleri için kısa süre önce hizmete açılan Menopoz Polikliniği de yoğun talep görüyor. Erken menopoz ve perimenopoz süreçlerindeki hastalar başta olmak üzere her yaş grubundan kadına güncel tıbbi alternatifler, taramalar ve kişiselleştirilmiş tedavi planları sunuluyor.

        REKLAM

        İdrar kaçırma ve organ sarkmasına multidisipliner çözüm

        Kadınlarda oldukça sık rastlanan idrar kaçırma ve organ sarkması (prolapsus) problemlerine değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Keziban Saylam Dönmez, ürojinekolojinin kadın doğum içerisinde oldukça spesifik ve kritik bir alan haline geldiğini vurgulayarak, "Hastanemizde 1,5 yıla yakın süredir ürojinekoloji hizmeti vermekteyiz. Ürojinekoloji; kadın hastaların idrar kaçırma veya organ sarkması şikâyetleriyle ilgilenir. Kadınların yaklaşık yüzde 50'sinde idrar kaçağı görebiliyoruz ve ileri yaşlarda bu durum organ sarkmalarıyla birlikte seyredebiliyor. Hastalarımızın tıbbi tedavilerinden cerrahi operasyonlarına kadar her türlü sürecini üstleniyoruz. Hizmetlerimize öncelikle oluşturduğumuz eğitim odasında hasta eğitimi ve davranış tedavileriyle başlıyoruz. İdrar kaçağını etkileyen pek çok faktör var ve amacımız ilk olarak bunları düzeltmek. Küçük sınıflar oluşturarak Fizik Tedavi Doktorumuz Merve ve Fizyoterapistimiz Emine hanımlarla birlikte eğitimler veriyoruz. Hastalarımızı bir bütün olarak değerlendirip gerektiğinde diyetisyene, obezite merkezine, sigara bırakma birimlerine yönlendiriyor ve kullandıkları ilaçları inceliyoruz. Akabinde fizyoterapistimiz, hem idrar kaçağını önlemek hem de ileride oluşabilecek sarkmaların önüne geçmek adına pelvik taban egzersizlerini öğretiyor" dedi.

        REKLAM

        "Pelvik taban sağlığı sadece kegel egzersizinden ibaret değil"

        Yaklaşık 1,5 yıldır multidisipliner bir ekiple ürojinekolojik rehabilitasyon yürüttüklerini belirten Fizyoterapist Emine Aşıcı, tedavide en önemli unsurun beden farkındalığı olduğunu altını çizdi. Fizyoterapist Aşıcı, "Hastalara öncelikle beden farkındalığını öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü hastalar ancak fark ettikleri zaman bir şeyleri düzeltebiliyorlar. Pelvik taban sağlığı, toplumda bilindiği şekliyle sadece Kegel egzersizlerinden ibaret değildir. Hastalarımızın pelvik taban sağlığını önce kuvvetlendirecek, gevşetecek ve ardından stabilize edecek programlar uyguluyoruz. Grup egzersizleriyle çözemediğimiz durumlarda ise hastayı bireysel tedaviye alarak EMG biofeedback, stabilizasyon ve stimülasyon desteği sağlıyoruz. Hastalarımızdan son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Menopoz polikliniğine yoğun talep

        Toplumda ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte menopoz dönemindeki kadın sağlığının önem kazandığını belirten Op. Dr. Melike Yıldırım ise, yeni açılan Menopoz Polikliniği'nin kısa sürede beklentilerin üzerinde bir taleple karşılaştığını söyledi. Op. Dr. Yıldırım, polikliniğin kapsamı ve hedef kitlesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Menopoz bir halk sağlığı problemi ve biz de bu konuda kadınlarımıza bir alternatif sunmayı amaçladık. Polikliniğimiz yeni olmasına rağmen umduğumuzun çok üzerinde bir ilgi ve olumlu geri dönüş aldı. Menopoz polikliniği denilince sadece belli bir yaş grubu anlaşılıyor ancak kapsamımız çok daha geniş. Erken menopoz nedeniyle takipsiz kalmış hastalar ile perimenopoz dediğimiz; sıcak basması ve darlanma yaşarken bir yandan adet görmeye devam eden kadınlar da hedef kitlemiz arasında. Özellikle erken menopoz hastalarının biyoeşdeğer hormon imkânları varken tedavisiz kalmaları, yaşam kalitelerini düşürerek ek hastalıklara davetiye çıkarıyor. Elimizde hem hormonlu hem de hormonsuz tedaviler için pek çok yeni seçenek mevcut. 'Hormon kullanmak istemiyorum, niye gideyim?' diye düşünmeyin. Polikliniğimizde rutin taramalarınız ve tetkikleriniz yapılır, semptomlarınıza yönelik en uygun tedavi planlanır. Yeter ki kadınlarımız farkında olarak sağlık hizmeti talep etsinler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Kesisiz ve dikişsiz rahim ameliyatı Eskişehir'de ilk kez gerçekleştirildi H...
        Kesisiz ve dikişsiz rahim ameliyatı Eskişehir'de ilk kez gerçekleştirildi H...
        Eskişehir'de 'Türk Dünyası öğrencileri' kahvaltıda buluştular
        Eskişehir'de 'Türk Dünyası öğrencileri' kahvaltıda buluştular
        Eskişehir'de iki yeni ilkokulun yapımı sürüyor
        Eskişehir'de iki yeni ilkokulun yapımı sürüyor
        'Eskişehir Sanayi Odası Koşusu' Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirildi
        'Eskişehir Sanayi Odası Koşusu' Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirildi
        Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Aydın, eğitim yatırımlarını yerinde incele...
        Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Aydın, eğitim yatırımlarını yerinde incele...
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında satranç turnuvası düzenlendi
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında satranç turnuvası düzenlendi