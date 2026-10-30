Eskişehir Şehir Hastanesi'nden kadın sağlığında iki önemli hizmet Ürojinekoloji ve Menopoz poliklinikleri hizmete girdi

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Ürojinekoloji Polikliniği ve yeni açılan Menopoz Polikliniği, uzman hekim kadrosu ve multidisipliner ekibiyle kadın sağlığı sorunlarına çözüm sunuyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi, bünyesinde yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen Ürojinekoloji hizmetlerinin yanı sıra yeni açılan Menopoz Polikliniği de hastalara multidisipliner anlayışla hizmet veriyor. Uzman hekimler ve fizyoterapistler eşliğinde yürütülen özel eğitimler, davranış tedavileri ve pelvik taban rehabilitasyonu sayesinde hastaların yaşam kalitesi hedeflenen düzeyde artırılıyor. Öte yandan, kadın sağlığında kritik bir diğer başlık olan ve toplumda geniş bir kesimi ilgilendiren menopoz dönemi şikâyetleri için kısa süre önce hizmete açılan Menopoz Polikliniği de yoğun talep görüyor. Erken menopoz ve perimenopoz süreçlerindeki hastalar başta olmak üzere her yaş grubundan kadına güncel tıbbi alternatifler, taramalar ve kişiselleştirilmiş tedavi planları sunuluyor.

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İdrar kaçırma ve organ sarkmasına multidisipliner çözüm

Kadınlarda oldukça sık rastlanan idrar kaçırma ve organ sarkması (prolapsus) problemlerine değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Keziban Saylam Dönmez, ürojinekolojinin kadın doğum içerisinde oldukça spesifik ve kritik bir alan haline geldiğini vurgulayarak, "Hastanemizde 1,5 yıla yakın süredir ürojinekoloji hizmeti vermekteyiz. Ürojinekoloji; kadın hastaların idrar kaçırma veya organ sarkması şikâyetleriyle ilgilenir. Kadınların yaklaşık yüzde 50'sinde idrar kaçağı görebiliyoruz ve ileri yaşlarda bu durum organ sarkmalarıyla birlikte seyredebiliyor. Hastalarımızın tıbbi tedavilerinden cerrahi operasyonlarına kadar her türlü sürecini üstleniyoruz. Hizmetlerimize öncelikle oluşturduğumuz eğitim odasında hasta eğitimi ve davranış tedavileriyle başlıyoruz. İdrar kaçağını etkileyen pek çok faktör var ve amacımız ilk olarak bunları düzeltmek. Küçük sınıflar oluşturarak Fizik Tedavi Doktorumuz Merve ve Fizyoterapistimiz Emine hanımlarla birlikte eğitimler veriyoruz. Hastalarımızı bir bütün olarak değerlendirip gerektiğinde diyetisyene, obezite merkezine, sigara bırakma birimlerine yönlendiriyor ve kullandıkları ilaçları inceliyoruz. Akabinde fizyoterapistimiz, hem idrar kaçağını önlemek hem de ileride oluşabilecek sarkmaların önüne geçmek adına pelvik taban egzersizlerini öğretiyor" dedi.

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"Pelvik taban sağlığı sadece kegel egzersizinden ibaret değil"

Yaklaşık 1,5 yıldır multidisipliner bir ekiple ürojinekolojik rehabilitasyon yürüttüklerini belirten Fizyoterapist Emine Aşıcı, tedavide en önemli unsurun beden farkındalığı olduğunu altını çizdi. Fizyoterapist Aşıcı, "Hastalara öncelikle beden farkındalığını öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü hastalar ancak fark ettikleri zaman bir şeyleri düzeltebiliyorlar. Pelvik taban sağlığı, toplumda bilindiği şekliyle sadece Kegel egzersizlerinden ibaret değildir. Hastalarımızın pelvik taban sağlığını önce kuvvetlendirecek, gevşetecek ve ardından stabilize edecek programlar uyguluyoruz. Grup egzersizleriyle çözemediğimiz durumlarda ise hastayı bireysel tedaviye alarak EMG biofeedback, stabilizasyon ve stimülasyon desteği sağlıyoruz. Hastalarımızdan son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Menopoz polikliniğine yoğun talep

Toplumda ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte menopoz dönemindeki kadın sağlığının önem kazandığını belirten Op. Dr. Melike Yıldırım ise, yeni açılan Menopoz Polikliniği'nin kısa sürede beklentilerin üzerinde bir taleple karşılaştığını söyledi. Op. Dr. Yıldırım, polikliniğin kapsamı ve hedef kitlesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Menopoz bir halk sağlığı problemi ve biz de bu konuda kadınlarımıza bir alternatif sunmayı amaçladık. Polikliniğimiz yeni olmasına rağmen umduğumuzun çok üzerinde bir ilgi ve olumlu geri dönüş aldı. Menopoz polikliniği denilince sadece belli bir yaş grubu anlaşılıyor ancak kapsamımız çok daha geniş. Erken menopoz nedeniyle takipsiz kalmış hastalar ile perimenopoz dediğimiz; sıcak basması ve darlanma yaşarken bir yandan adet görmeye devam eden kadınlar da hedef kitlemiz arasında. Özellikle erken menopoz hastalarının biyoeşdeğer hormon imkânları varken tedavisiz kalmaları, yaşam kalitelerini düşürerek ek hastalıklara davetiye çıkarıyor. Elimizde hem hormonlu hem de hormonsuz tedaviler için pek çok yeni seçenek mevcut. 'Hormon kullanmak istemiyorum, niye gideyim?' diye düşünmeyin. Polikliniğimizde rutin taramalarınız ve tetkikleriniz yapılır, semptomlarınıza yönelik en uygun tedavi planlanır. Yeter ki kadınlarımız farkında olarak sağlık hizmeti talep etsinler."