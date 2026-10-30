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        Eskişehir'de 'Türk Dünyası öğrencileri' kahvaltıda buluştular

        Eskişehir üniversitelerinde öğrenim gören Türk Dünyası öğrencileri, düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldiler ve birbirleri ile kaynaştılar, tanıştılar.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Eskişehir'de 'Türk Dünyası öğrencileri' kahvaltıda buluştular

        Eskişehir üniversitelerinde öğrenim gören Türk Dünyası öğrencileri, düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldiler ve birbirleri ile kaynaştılar, tanıştılar.

        Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından dernek binasında düzenlenen kahvaltılıda, gençlerin enerjisi ve yoğun katılımı renkli anlara sahne oldu. Katılımcılar, "Moral ve motivasyon dolu saatler geçirdik. Benzer buluşmaların devam etmesini istiyoruz. Sosyal, akademik ve kültürel etkinliklerle güçlü bir aidiyet duygusu oluşturmayı hedefliyoruz" dediler.

        Öğrencilerle ülkeleri ve eğitim durumları hakkında sohbet eden Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, "Öğrenciler hatıralarını sıra ile paylaştılar. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda öğrenciler, Türk şarkılarını seslendirdiler. Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilere başarılar diliyorum. Bir nebze de olsa onlara kalabalık aile ortamında güzel anlar yaşatmak istedik. Türk Dünyası öğrencileri: Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Batı Trakya'dan Eskişehir'e gelen üniversite öğrencilerinden oluştu'' dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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