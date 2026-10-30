Eskişehir'de iki yeni ilkokulun yapımı sürüyor

Yapımı devam eden okulların tamamlanmasıyla öğrencilere modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamları sunulması hedefleniyor.

Aydın, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde inşası süren Mualla Zeyrek İlkokulu ile Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki Porsuk İlkokulunu ziyaret etti.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, yapımı devam eden Mualla Zeyrek İlkokulu ile Porsuk İlkokulunda incelemelerde bulundu.

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