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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında satranç turnuvası düzenlendi

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında satranç turnuvası düzenlendi

        Eskişehir'de korunma ve bakım altında bulunan çocukların katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:35 Güncelleme:
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında satranç turnuvası düzenlendi

        Eskişehir'de korunma ve bakım altında bulunan çocukların katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirildi.

        Düzenlenen turnuvaya Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde korunma ve bakım altında bulunan 65 çocuk katıldı. Çocukların stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen turnuva, 712 yaş ve 1318 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporun ve dostluğun birleştirici gücüyle yaşayan çocuklarımıza başarılar diliyoruz" denildi.

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