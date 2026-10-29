Odunpazarı Belediyesi'nin yaşlı bakım merkezlerinde Cumhuriyet coşkusu Koca Çınar ve Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi sakinleri Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutladı

Odunpazarı Belediyesi'nin yaşlılara yönelik hizmet veren merkezlerinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlandı.

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Belediyenin Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Koca Çınar Yaşam Merkezi ile Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nin müdavimleri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. İki merkezde ayrı ayrı gerçekleştirilen kutlamalarda Cumhuriyet coşkusu ve Atatürk sevgisi ön plana çıktı.

Koca Çınar'da piyes ve balo heyecanı

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Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla piyes ve balo düzenlendi. Merkez müdavimleri, hazırlanan programla 29 Ekim'in sevincini birlikte yaşadı. Piyesle Cumhuriyet'in anlam ve önemine dikkat çekilirken baloyla da bayram coşkusu paylaşıldı.

Lütfü Yüksel'de Cumhuriyet coşkusu

Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlamada ise merkezin kıdemli sakinleri, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü birlik, beraberlik ve Atatürk sevgisiyle karşıladı. Etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecek nesillere emanet ettiği Cumhuriyet'in Türkiye için taşıdığı önem ve Cumhuriyet değerlerinin yaşatılmasının gerekliliği vurgulandı. Merkez sakinleri, bayramın anlam ve önemini birlikte paylaşarak Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

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Sosyal belediyecilikle her yaşta yaşamın içinde

Odunpazarı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaş almış yurttaşların sosyal yaşamın içinde yer almalarını, dayanışmayı ve birlikte üretip paylaşmalarını destekleyen çalışmalarını sürdürüyor. Koca Çınar Yaşam Merkezi ve Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri de büyüklerin toplumsal yaşamla bağlarını güçlendiren, ortak değerleri kuşaklar arasında yaşatan çalışmalar arasında yer aldı. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde düzenlenen kutlamalar, Cumhuriyet değerlerinin her yaşta sahiplenildiğini ve Atatürk sevgisinin kuşakları bir araya getirdiğini bir kez daha ortaya koydu.