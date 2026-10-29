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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Tören alanında tepki gösteren şehit babası ile Vali Yılmaz resepsiyonda bir araya geldi Şehit babası Alişan Şahin: "Tepkimiz devlete değil, iki kez yerimizden kaldırılmak ağrıma gitti" Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz: "İkinci defa kaldırılmaları çok yanlış, gereğini yapacağım"

        Tören alanında tepki gösteren şehit babası ile Vali Yılmaz resepsiyonda bir araya geldi Şehit babası Alişan Şahin: "Tepkimiz devlete değil, iki kez yerimizden kaldırılmak ağrıma gitti" Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz: "İkinci defa kaldırılmaları çok yanlış, gereğini yapacağım"

        Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı töreninde oturma düzenine tepki gösteren şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası Alişan Şahin, akşam düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'nda Vali Erdinç Yılmaz ile bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 21:34 Güncelleme:
        Tören alanında tepki gösteren şehit babası ile Vali Yılmaz resepsiyonda bir araya geldi Şehit babası Alişan Şahin: "Tepkimiz devlete değil, iki kez yerimizden kaldırılmak ağrıma gitti" Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz: "İkinci defa kaldırılmaları çok yanlış, gereğini yapacağım"

        Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı töreninde oturma düzenine tepki gösteren şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası Alişan Şahin, akşam düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'nda Vali Erdinç Yılmaz ile bir araya geldi.

        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen resmi törende, protokol oturma düzeninde yerinden iki kez kaldırıldığını belirten şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası Alişan Şahin sitemde bulunmuştu. Yaşanan olayın ardından Şahin, akşam saatlerinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ile bir araya gelerek sohbet etti.

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        "Bizler sizin yakınınızda olmayı çok istiyoruz"

        Resepsiyonda Vali Erdinç Yılmaz ile görüşen şehit babası Alişan Şahin, tepkisinin devlete veya makama yönelik olmadığını belirterek, "Sayın Valim, istenmeyen bir durum oldu tabii ki. Hani tepkimiz size değil, makamınıza değil, devletimize değil. Biz kendi açımızdan; şimdi bir geldik, bir yere oturduk. Oradan kaldırıldım. İkinci bir yere oturdum, oradan da kaldırıldım. Gerçekten zoruma gitti. Biz sizlerin yanında, devletimizin yanında yer almak için. Nasıl bu vatana bir yiğit verdiysek, o yiğidin de namını, şanını, sizlerin onurunu, gururunu bildiğimiz için yanınızdayız. Biz kalkıp da ikinci bir şahıs gibi orada meydan okuma diye veya farklı söylemler gündeme gelmesi için değil, şahsım olarak gördüğüm lüzum üzerine konuştum. 'Acaba değersizleşiyor muyum? Acaba ötekileştiriliyor muyuz' dedik. Bizler sizin yakınınızda olmayı çok istiyoruz tabii ki. Benim devletimle, milletimle bir sorunum yok. Biz devletimizin de yanında dik durmaya, değerli valimizin de yanında onurumuzu sergileyecek kadar haddimizi bilen adamız" diye konuştu.

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        Şehit babası Şahin, Vali Yılmaz'a ayrıca, "Oğlumun başında bile hatıra resmimiz var şehitlikte. Ben sizin için son derece, Eskişehir'de geçen gün bir gündem oldu, en değerli, şimdiye kadar gelmiş geçmiş tanıdığım valilerin kralı ve hası dedim. Gerçekten de gururlanıyorum, onurlanıyorum. Ve sizin gibi değerli bir mülki amir bizim de baş tacımız" dedi.

        "Gereğini yapacağım, şehit babamızın rahatsız olması beni derinden üzdü"

        Şehit babasını dinleyen ve yaşanan durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Vali Erdinç Yılmaz ise, "Haklısın, oradan kaldırılmaları yanlış olmuş. İkinci defa kaldırmaları çok yanlış, gereğini yapacağım. Ama sen ne olursa gel bize söyle. Bugün biliyorsunuz çok coşkulu bir kutlama programımız oldu. Orada istemediğimiz, hele üzerinde titrediğimiz şehit yakınlarımız, gazilerimiz varken bir şehit babamızın rahatsız olması beni çok derinden üzdü. Akşam burada şehit babamızla konuştuk. Ben bunu takip edeceğim. İstenmeyen, hiçbirimizin istemediği tatsız bir durum olmuş. O arkadaşlarımıza da gerekli uyarıyı yapacağız" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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