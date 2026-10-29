Eskişehir'de Cumhuriyet kutlamalarında SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

ESKİŞEHİR’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı. Sazova Parkı’nda binlerce kişinin izlediği gösteri nefes kesti.

Cumhuriyet'in 103’üncü yılı dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda tören düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve vatandaşlar katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı dinletildi. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet'in egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir yönetim şekli olduğunu ifade ederek, “Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir yönetim şeklidir. Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyetimizin ilanı, insanımızın ufkunu genişletmiş, fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini sağlamıştır. Cumhuriyet'ten aldığımız feyz ve güçle devletimiz, uluslararası alanda saygın bir yere sahip olmuş, Anadolu'nun her köşesindeki şanlı milletimizin her bir bireyine eşit mesafede duran bir yapıya ulaşmıştır” dedi. Törende İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği’nin yanı sıra halk oyunları gösterileri yapıldı.

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SOLOTÜRK, GÖSTERİSİNİ BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Türk Hava Kuvvetleri’nin gözbebeği olan SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak kentte bir gösteri uçuşu yaptı. Masal Şato’nun bulunduğu Sazova Parkı’ndaki gösteriyi binlerce kişi takip etti. Vatandaşlar, nefes kesen gösteriyi cep telefonlarıyla kayda aldı.

Gösteriyi çok beğendiğini ifade eden Arif Uzun, “Provalara da gelmiştik, şimdi gerçeğini izlemeye geldik torunum Yağız ile birlikte. Gösteri muhteşemdi. Çok güzel bir gösteriydi. Kalp ritmimiz bile bozuldu o kadar gururlandık, mutlu olduk” dedi.

Yaşar Er de çok heyecanlandıklarını belirterek, “Çok güzel ve heyecanlıydı, devamını bekliyoruz. Çok eğlendik, yapanlara teşekkürler” diye konuştu.