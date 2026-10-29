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        Sivrihisar'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Sivrihisar'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

        İlçedeki kutlama programı kapsamında Sivrihisar Kaymakamlığında Kaymakam Yunus Emre Temel, Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Albay Muzaffer Tamay ve Cumhuriyet Savcısı Köksal Yurduseven tebrikleri kabul etti.

        Tören alanında saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Temel, Belediye Başkanı Dökmeci ve Albay Tamay, törene katılanların ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Kaymakam Temel, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünü büyük sevinç ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

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        Cumhuriyet'in ilanıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesinin devlet yönetiminde yerini aldığını ifade eden Temel, Cumhuriyet'in bilim, ilerleme ve kalkınmayı temsil ettiğini kaydetti.

        Temel, gençlere Cumhuriyet'i koruma, yüceltme ve geleceğe taşıma sorumluluğu düştüğünün altını çizerek, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri minnetle andı​​​​​​​.

        Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. İlkokullar arasında "Atamızdan Armağan Cumhuriyet" konulu resim, ortaokullar arasında şiir, liseler arasında ise kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Temel, Belediye Başkanı Dökmeci ve Albay Tamay tarafından verildi.

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        Kutlamalar, geçiş töreniyle sona erdi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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