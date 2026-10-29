Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği gösteri sundu

Komandoların tüfeklerle gerçekleştirdiği gösteri, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Birliği tarafından tüfekli gösteri sunuldu.

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