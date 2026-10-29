Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği gösteri sundu
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Birliği tarafından gösteri gerçekleştirildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Birliği tarafından gösteri gerçekleştirildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Birliği tarafından tüfekli gösteri sunuldu.
Komandoların tüfeklerle gerçekleştirdiği gösteri, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Gösteri, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.
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