Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet coşkusu dart turnuvasıyla taçlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve spor etkinlikleri kapsamında Sivrihisar Dart Turnuvası başarıyla tamamlandı.

Turnuvada minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar olmak üzere farklı kategorilerde düzenlenen turnuvada sporcular dereceye girebilmek ve kıyasıya mücadele etmek için dart tahtasının karşısına geçti. Turnuva boyunca centilmenliğin, yüksek konsantrasyonun ve kıyasıya rekabetin hakim olduğu müsabakalar sonucunda kategorilerinde dereceye giren başarılı sporcular, madalyalarını ve kupalarını törenle aldılar.