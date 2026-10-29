Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103. yılında anlamlı buluşma

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla ziyaret gerçekleştirildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak’ın ev sahipliğinde kıymetli büyükler ve çocuklarla bir araya geldi. Kuruluşlarda gerçekleşen buluşmada kuşaklar arası bağların güçlendiği sıcak ve samimi anlar yaşandı. Ziyaret boyunca büyüklerin tecrübeleri dinlenirken, çocuklarla da yakından ilgilenilerek Cumhuriyet Bayramı’nın birleştirici ruhu kurum sakinleriyle birlikte yaşandı.

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Ziyaretin en dikkat çekici anı ise misafirlerin getirdiği özel hediye oldu. Heyet, şehrin en önemli değerlerinden biri olan Eskişehirspor'a ait 150 adet kombine biletini büyükler ile çocuklara armağan etti. Spora gönül veren katılımcılar tarafından büyük bir coşku ve mutlulukla karşılandı.