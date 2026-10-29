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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Salonu dolduran çocuklar töreni kırmızı beyaza bürüdü

        Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Salonu dolduran çocuklar töreni kırmızı beyaza bürüdü

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, ilçe sakinlerinin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Salonu dolduran çocuklar töreni kırmızı beyaza bürüdü

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, ilçe sakinlerinin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Sivrihisar'da kapalı alanda program düzenlendi. Tören salonunu dolduran çok sayıda vatandaş ve çocuk, ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Miniklerin ellerindeki bayraklarla kırmızı beyaza bürünen salonda gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Kutlama programı, yapılan konuşmalar ve bayram etkinliklerinin ardından tamamlandı.

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