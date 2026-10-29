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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Elektrikli araçlara yoğun talep gösteriliyor Bayilerde 2-3 ay sıra verilmesi sebebiyle vatandaş ikinci ele yöneldi Oto galerici Safa Güngören: "Elektrikli araçla çok daha küçük bir bütçeyle yol alabiliyorsunuz" "Yakıt tasarrufundan dolayı şu anda en fazla talep elektrikli araçlarda var"

        Elektrikli araçlara yoğun talep gösteriliyor Bayilerde 2-3 ay sıra verilmesi sebebiyle vatandaş ikinci ele yöneldi Oto galerici Safa Güngören: "Elektrikli araçla çok daha küçük bir bütçeyle yol alabiliyorsunuz" "Yakıt tasarrufundan dolayı şu anda en fazla talep elektrikli araçlarda var"

        Eskişehir'de oto galericilik yapan Safa Güngören, elektrikli araçlara yoğun talep gösterildiğini ve bayilerde 23 ay sıra verilmesi sebebiyle bazı vatandaşların ikinci el piyasasına yöneldiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Elektrikli araçlara yoğun talep gösteriliyor Bayilerde 2-3 ay sıra verilmesi sebebiyle vatandaş ikinci ele yöneldi Oto galerici Safa Güngören: "Elektrikli araçla çok daha küçük bir bütçeyle yol alabiliyorsunuz" "Yakıt tasarrufundan dolayı şu anda en fazla talep elektrikli araçlarda var"

        Eskişehir'de oto galericilik yapan Safa Güngören, elektrikli araçlara yoğun talep gösterildiğini ve bayilerde 23 ay sıra verilmesi sebebiyle bazı vatandaşların ikinci el piyasasına yöneldiğini söyledi.

        Elektrikli araçlar son yıllarda otomotiv sektörünün merkezinde yer alıyor. Hem yakıt tasarrufu hem de çevre dostu bir ulaşım teknolojisi olarak öne çıkan elektrikli araçlara artık daha fazla talep gösteriliyor. Yoğun talep sebebiyle bazı markaların bayilerinden elektrikli araç almak isteyen vatandaşlara 23 ay sıra verildiği belirtiliyor. Bu sebeple bazı vatandaşların ikinci el elektrikli araçlara yöneldiği ifade ediliyor.

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        "Elektrikli araçla çok daha küçük bir bütçeyle yol alabiliyorsunuz"

        Eskişehir'de oto galericilik yapan Safa Güngören, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Güngören, "Hem sıfır hem de ikinci el elektrikli araçlar piyasada hızlı gidiyor. Bunun sebebi Türkiye'deki yakıt fiyatlarının yükselmesi. Şu anda motorin 97, benzin de 8587 bandında ama elektrikli araçla çok daha küçük bir bütçeyle yol alabiliyorsunuz. Elektrikli araçlara şu anda talep çok olduğu için bayilerde bazı markalarda 3 ay sıra olduğu söyleniyor, bundan ötürü de ikinci ele talep artıyor. Elektrikli araçlara talepler ikinci elde yüksek. Diğer araçlara bu kadar ilgi gösterilmiyor" dedi.

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        "Yakıt tasarrufundan dolayı şu anda en fazla talep elektrikli araçlarda var"

        Elektrikli araçların fiyatlarına da değinen Güngören, "Tabii 10 milyona da elektrikli araç var ama ortalama 1,5 milyonla 3 milyon arası değişiyor. Togg ülkemizde üretildiği için talep görüyor. Hibrit ve elektrikli araçlar benzin ve dizel araçlara göre daha az yaktığı için bunlara olan talep arttı. Yakıt tasarrufundan dolayı şu anda en fazla talep elektrikli araçlarda var. Onu şöyle 23 yıl öncesiyle kıyaslayalım, daha net bir bilgi olabilir, o zaman insanlar elektrikli araçların piyasaya yeni çıkmasıyla biraz daha böyle ön yargılı davranabiliyorlardı ama şu anda iki yılda da hatta son 1 yılda petrol fiyatlarının çok fazla artmasından dolayı tamamen elektriğe yönelim arttı diyebiliriz. Ben kendim galerici olmama rağmen elektrikli araca biniyorum" ifadelerini kullandı.

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        "Togg sayesinde diğer markalar fazla zam yapamıyorlar"

        Ayrıca, Togg hakkında da konuşan Safa Güngören, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye'de Togg üretildikten sonra diğer elektrikli araçlar zamlarını çok rahat bir şekilde yapamıyorlar. Çünkü rakipleri Togg'a göre fiyatlarını ayarlıyorlar. O yüzden de Türkiye'de bazı marka araçlara daha ucuz fiyata binebiliyorsunuz yoksa fiyatları daha yüksek olmalı yani. Togg sayesinde diğer markalar fazla zam yapamıyorlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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