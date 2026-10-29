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        Gazinodaki yağma davasında kardeşinin kimliğini kullanan sanığa ceza talebi Dava, avukatın mütalaaya karşı savunma hazırlaması için ertelendi

        Eskişehir'de 2017 yılında bir eğlence mekanında yaşanan gasp ve yağma davasında, asker kaçağı olduğu için kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan ve yargılama sonucu hakkında yeniden dava, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre talebi üzerine ertelendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Gazinodaki yağma davasında kardeşinin kimliğini kullanan sanığa ceza talebi Dava, avukatın mütalaaya karşı savunma hazırlaması için ertelendi

        Eskişehir'de 2017 yılında bir eğlence mekanında yaşanan gasp ve yağma davasında, asker kaçağı olduğu için kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan ve yargılama sonucu hakkında yeniden dava, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre talebi üzerine ertelendi.

        Eskişehir'de 2017 yılında bir gazinoda meydana gelen olayda, işletmede garson olarak çalışan Murat C., yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle kardeşi Mehmet Şerif C.'nin kimlik bilgilerini kullandı. Müştekilerin şikayeti üzerine açılan davada Mehmet Şerif C. adına yargılama yapılıp hapis cezası verildi. Cezanın infazı aşamasında Murat C. mahkemeye dilekçe sunarak suça konu eylemlerde kardeşinin kimlik bilgilerini kendisinin kullandığını itiraf etti. Yapılan imza ve yazı incelemelerinde de tutanaklardaki imzaların Murat C.'ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine yeniden yargılama başlatıldı.

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        Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat C. SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı; sanık Murat C. hakkında müştekilere yönelik eylemleri sebebiyle "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit" ve kardeşinin kimlik bilgilerini kullanması nedeniyle "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "iftira" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca suçsuz yere cezaevine giren Mehmet Şerif C.'nin ise tüm suçlardan beraatını istedi.

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        Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı esasa ilişkin savunmasını hazırlamak üzere süre talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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