Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı feci kazanın kurtarma anı görüntüleri ortaya çıktı

        Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı feci kazanın kurtarma anı görüntüleri ortaya çıktı

        Eskişehir'de yol çalışması için açılan çukura düşerek ters dönen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin otomobildeki kurtarma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı feci kazanın kurtarma anı görüntüleri ortaya çıktı

        Eskişehir'de yol çalışması için açılan çukura düşerek ters dönen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin otomobildeki kurtarma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 25 Ekim gecesi EskişehirSeyitgazi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Serdal Ü. (29) idaresindeki 26 NA 268 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. Çukura düşerek ters dönen otomobilde bulunan sürücü Serdal Ü. ile yolcular Sema Ü., Murat Ü. (56), Buğlem U. (10), Baturalp U. (9) ve Seda Ü. (30) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu ters dönen araçtan çıkarılan 6 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Sema Ü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        REKLAM

        Kurtarma anları kamerada

        Öte yandan kazanın ardından ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği kurtarma çalışmalarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; çukura düşerek ters dönen otomobildeki yaralıların itfaiye ve sağlık ekiplerince güçlükle çıkarıldığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Gazinodaki yağma davasında kardeşinin kimliğini kullanan sanığa ceza talebi...
        Gazinodaki yağma davasında kardeşinin kimliğini kullanan sanığa ceza talebi...
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde son 2 yılda 32 kelebek hastasının ameliyatı g...
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde son 2 yılda 32 kelebek hastasının ameliyatı g...
        Eskişehir'den kısa kısa
        Eskişehir'den kısa kısa
        Eskişehir'de jandarmadan öğrencilere Cumhuriyet Bayramı ziyareti
        Eskişehir'de jandarmadan öğrencilere Cumhuriyet Bayramı ziyareti
        Eskişehir'de huzurevi sakinleri ve çocuklar Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Eskişehir'de huzurevi sakinleri ve çocuklar Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Eskişehir'de büyükler ve çocuklara 150 Eskişehirspor kombinesi hediye edild...
        Eskişehir'de büyükler ve çocuklara 150 Eskişehirspor kombinesi hediye edild...